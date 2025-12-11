Catalunya es proposa reduir a la meitat la població de senglars
Ordeig diu que el grup d’experts que analitza l’origen del brot de pesta porcina africana presentarà un primer informe la setmana que ve / L’oposició exigirà responsabilitats al Govern si es confirma que el virus va sortir d’un laboratori
Gisela Boada
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va anunciar ahir que el Govern es marca com a objectiu reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya, estimada entre 125.000 i 180.000 animals en funció de l’època de l’any. Ho va explicar en la seva primera compareixença al Parlament sobre la crisi de la pesta porcina africana (PPA), celebrada en la comissió parlamentària, junt amb la consellera d’Interior, Núria Parlon.
Ordeig va detallar que l’Executiu impulsarà la creació d’una taula del senglar de Catalunya, que estarà integrada per entitats del sector, agents rurals, administracions públiques i representants locals, sota la direcció de Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi. Aquest organisme s’encarregarà de pilotar la reducció de la població d’aquests animals.
"Sobren senglars: aquesta xifra s’ha de reduir", va remarcar el conseller, que va recordar que va ser el president qui va encarregar des de l’inici un informe per quantificar el problema i determinar quants animals s’han de sacrificar. Amb les dades actuals, la conselleria situa la densitat mitjana en 6,3 senglars per quilòmetre quadrat, tot i que adverteix que hi ha grans diferències territorials. La idea és arribar, de mitjana, als quatre animals per quilòmetre quadrat. "A Girona, la Catalunya Central i el Pirineu hi tenim una superpoblació disparada", va assenyalar Ordeig.
Els treballs ja estan en marxa, en aquest cas amb una operació coordinada des d’Interior. La consellera responsable, Parlon, va explicar en la seva intervenció que s’estan fent servir trampes per a la captura dels senglars, les actuacions del grup especial de captura amb arma de foc i la col·laboració d’associacions vinculades a la caça. La consellera va explicar que les batudes es van iniciar dimarts, fora del radi dels 6 quilòmetres de la "zona zero" per recomanació de la UE. Al principi, el pla del Govern consistia a acabar amb tots els senglars dins d’aquest focus inicial, però va fer marxa enrere quan va sentir els experts europeus i es va centrar només a sacrificar els ferits. Les batudes les seguiran 37 agents rurals.
La consellera d’Interior va remarcar que el virus continua confinat dins de la zona perimetrada: els 13 positius continuen localitzats en el mateix cercle d’afectació, cosa que el Govern interpreta com una "bona notícia". Part de l’oposició –Junts, ERC i els Comuns– així ho ha reconegut a la consellera en la seva rèplica, especialment els postconvergents: "Compleix amb les seves obligacions: això no vol dir que sigui un mèrit, però no seria just que l’ataquéssim", va dir la diputada de Junts Jeannine Abella. Els republicans, però, també van llançar crítiques acusant Parlon d’"espanyolitzar" per haver demanat la participació de militars de l’UME per donar resposta al virus.
Mercats internacionals
Ordeig també va donar més xifres que confirmen l’èxit del pla i va assegurar que les 55 granges situades en el radi de vigilància no estan infectades, 12 dies després de la detecció del focus. L’Executiu ja treballa de la mà del Govern per convèncer països prioritaris com la Xina –que manté vetades les exportacions de tota la província de Barcelona– i el Japó, un mercat "molt important" que continua tancat. Les restriccions de la Unió Europea, va dir el titular d’Agricultura, s’acaben d’aquí un mes, i les de la Xina, d’aquí dos.
Amb l’objectiu de facilitar la reobertura dels mercats i la continuïtat del comerç internacional, el Govern està ultimant un calendari per enviar a l’escorxador 15.000 porcs les pròximes tres setmanes dins de la zona vigilada. "Tindrem un calendari exacte per saber quants en sortiran cada dia", va dir Ordeig, que va garantir que la carn d’aquests animals és "segura" i pot comercialitzar-se "sense risc" dins de la cadena de subministrament.
Encerclat unànimement per l’oposició per les últimes informacions sobre l’origen del brot, el conseller va dir que el comitè auditor –format per sis experts europeus en biocontenció– que ho investiga ja ha fet la seva primera reunió i la setmana que ve presentarà un informe que esvairà els dubtes sobre les instal·lacions i els protocols dels centres que treballen amb el virus de la pesta. "Ara mateix no sabem res. Deixem que els experts facin la seva feina; no es pot descartar res", va dir.
Junts, el PPC, Vox i la CUP ja van avançar que exigiran "responsabilitats" al Govern si es confirma que el virus va sortir d’un laboratori titularitat de la Generalitat, amb referència a la gestió d’Ordeig. La fiscalització sobre la feina de Parlon, en canvi, va ser diferent: la majoria va coincidir a aprovar la seva operació per contenir el brot, però va avisar que encara no està tot resolt i que els pròxims dies poden ser determinants. A part de complir l’objectiu, els Comuns van insinuar que matar senglars "no és la solució" i ERC sí que va criticar la consellera per no haver donat "informació" als portaveus de la comissió d’Interior sobre aquest assumpte.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola