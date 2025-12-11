El centre investigat construeix un edifici annex per estudiar patògens perillosos
L’IRTA-CReSA nega que les obres recents hagin pogut facilitar una fuga del virus
Guillem Costa
El principal centre de recerca català especialitzat en l’estudi de la pesta porcina, que està sent auditat per esbrinar si el brot detectat a Catalunya es va poder produir per una fuga accidental d’un laboratori, està ampliant les seves instal·lacions per reforçar la seguretat dels seus equips i poder treballar amb patògens de més perillositat. De fet, l’IRTA-CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal) ja ha començat les obres d’un nou edifici adjacent a l’actual per connectar-los quan acabin les obres el 2028.
En aquests moments, segons afirmen fonts del centre consultades per aquest diari, les tasques estan en una fase inicial, limitada a "treballs previs de preparació del terreny". De moment, asseguren, no s’havia arribat a actuar a l’edifici de bioseguretat. En aquest sentit, la direcció d’obra defensa que no s’ha pogut produir cap incidència que hagi afectat la bioseguretat. L’únic incident registrat, asseguren, va ser un tall puntual en el subministrament de gas. A més, assenyalen, es tracta d’un nou edifici adjacent i no d’unes obres que modifiquin l’existent.
No obstant, l’objectiu final d’aquestes obres d’ampliació, per a les quals l’IRTA-CReSA va rebre una subvenció de més de 8 milions d’euros per part del Ministeri de Ciència i la Generalitat, és poder tenir llest un complex d’"alta bioseguretat" de nivells 3 i 4. El nivell 4 (NBS-4 o BSL-4) és el màxim de contenció existent en laboratoris. S’utilitza per treballar amb virus i microorganismes extremadament perillosos, que poden arribar a ser letals i per als quals encara no hi ha una vacuna.
Referència estatal
Avui dia, a Espanya només hi ha un centre de recerca capacitat per treballar amb aquest tipus de patògens, i és a Madrid. Però amb l’ampliació de les instal·lacions de l’IRTA-CReSA, finançades amb fons europeus i amb l’aportació del ministeri i la Generalitat, Catalunya aspirava a convertir-se en el segon punt de referència a escala estatal per a l’estudi de virus amb el potencial de convertir-se en "futures amenaces sanitàries".
L’objectiu, segons van explicar en el seu moment els mateixos directius del centre, passa per construir un nou edifici annex a l’actual amb cinc laboratoris de nivell 3 (aptes per treballar amb virus infecciosos com la pesta porcina africana) i de nivell 4 (enfocats a l’estudi de patògens potencialment letals, com ara virus hemorràgics). El contracte estableix que les obres van començar el juny del 2025 i acabaran l’abril del 2026, tot i que oficialment es va avançar que el projecte no seria operatiu fins al 2028. Fonts coneixedores del cas consideren que, si es confirma que el brot de pesta porcina ha sortit accidentalment d’aquest centre, el procés d’ampliació i transformació per arribar al nivell de bioseguretat 4 es podria frenar. No obstant, des de l’IRTA afirmen que les obres, en la seva fase inicial, avancen amb normalitat.
Actualment, l’IRTA disposa d’una àrea de biocontenció de 4.500 metres quadrats que inclou laboratoris acreditats amb nivell de bioseguretat 3, l’estàndard necessari per treballar amb virus com el de la pesta porcina africana. En concret, l’ampliació preveu sumar 3.000 metres quadrats destinats a espais de recerca de màxima contenció.
El BSL-3 s’aplica en laboratoris que treballen amb microorganismes capaços de causar malalties greus amb controls d’enginyeria avançats com la pressió negativa, sistemes de ventilació amb filtres HEPA i àrees d’accés restringit que impedeixen que els agents biològics s’escapin a l’ambient. El personal ha d’utilitzar equips de protecció especialitzats i seguir protocols estrictes per manipular mostres, cosa que converteix aquests laboratoris en entorns altament regulats i supervisats per minimitzar qualsevol risc. El nivell 4 requereix un grau d’aïllament encara més rigorós.
