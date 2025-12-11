Seguretat viària
Controls d’alcohol aleatoris i a qualsevol hora del dia: la policia intensifica la vigilància pels dinars i sopars d’empresa
Durant uns 10 dies Mossos i policies locals faran més dispositius de seguretat a la xarxa viària catalana
Gairebé la meitat dels morts en carreteres catalanes aquest any són ciclistes, vianants i motoristes
Germán González
Entre aquest divendres i el pròxim diumenge 21 de desembre el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d’Esquadra i les policies locals faran una campanya intensiva de controls de trànsit a tota la xarxa viària catalana per combatre el consum d’alcohol i drogues al volant. L’actuació coincideix amb els dies previs a les festes de Nadal en els quals hi ha diversos dinars i sopars d’empresa, com és habitual.
Els controls poden ser en qualsevol punt de les carreteres catalanes, de forma aleatòria i a qualsevol hora del dia per conscienciar la població que conduir borratxo o drogat pot provocar accidents de trànsit mortals i greus.
Trànsit recorda que, malgrat que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accidents es pot incrementar, per la qual cosa l’única taxa segura és 0,0%. A més, remarquen que entre un 30 i un 40% dels conductors morts cada any a Catalunya havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC).
A la mateixa campanya intensiva de controls policials de drogoalcoholèmia de l’any passat, es van imposar 969 denúncies per positiu en alcoholèmia (727 per via administrativa i 242 per via penal), cosa que suposa un 5,8% del total de proves d’alcoholèmia realitzades (18.178). Durant aquesta campanya també es van detectar 513 positius en drogues en els 1.021 drogotests realitzats. Aquestes xifres de la campanya preventiva del desembre del 2024 indiquen que cada dia es va denunciar una mitjana de 211 positius per alcoholèmia o drogues.
