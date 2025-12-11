L’excés de públic va posar en perill l’encesa de llums de Nadal
Batlle anuncia nous protocols per a actes massius arran de les "situacions de tensió" que hi va haver en la inauguració de l’enllumenat al passeig de Gràcia.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona ha reconegut que l’excés de públic que es va concentrar al passeig de Gràcia durant la tarda del 22 de novembre per estrenar l’encesa dels llums de Nadal va col·lapsar entrades i sortides al centre de la ciutat, cosa que s’ha compromès a corregir perquè no es repeteixin situacions de perill en altres esdeveniments massius. El tinent d’alcaldia Albert Batlle va afirmar ahir en la comissió municipal de presidència que "l’afluència d’aquest any va superar qualsevol expectativa", a l’acudir 46.000 persones a l’espectacle convocat pel consistori i presidit per l’alcalde Jaume Collboni. La concentració que va omplir el tram que va de la plaça de Catalunya a la Gran Via va generar "situacions de tensió" i "disfuncions", va lamentar el regidor. Al seu torn, va explicar que comandaments de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil estaven convocats, també ahir, "per analitzar la situació, portar a terme les previsions i els canvis adequats" i "treballar conjuntament en protocols i dispositius" de seguretat i mobilitat davant pròxims grans esdeveniments.
Batlle responia a una proposició d’ERC, que va reclamar que s’elabori un pla de seguretat sobre aforament i evacuació de persones en actes multitudinaris. Els republicans van aconseguir que la seva petició prosperi, amb el suport del govern del PSC i els grups de Junts, Barcelona en Comú i Vox. El PP es va abstenir, al jutjar-lo inconcret.
Jordi Coronas (ERC) va ser testimoni dels embussos que es van formar a l’arribar i que van dificultar abandonar el passeig de Gràcia i els carrers pròxims després de l’acte. Els altres grups municipals van coincidir. "Si hi hagués hagut una allau, hauríem d’haver lamentat fets que no ens agradaria que es produïssin, hi va haver una aparent falta de prou previsió", va dir Coronas, que va recordar que Barcelona continua en el nivell quatre sobre cinc d’alerta terrorista: "No pretenc ser alarmista, però en moments i circumstàncies com aquestes cal tenir molta cura".
Batlle va recalcar també que la Guàrdia Urbana ja va redactar un informe preliminar amb mesures correctores la mateixa nit en què l’assistència a l’encesa de llums es va desbordar. "Mirarem d’implementar-les per evitar que en el futur es produeixin situacions tan conflictives com les que es van poder produir", va anunciar el regidor.
Subscriu-te per seguir llegint
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola