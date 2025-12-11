Laiglesia vivia a l’edifici de l’assassinat d’Helena Jubany
Els testimonis del cas ratifiquen que el principal sospitós del crim residia regularment a l’immoble de Sabadell on van matar la bibliotecària.
Guillem Sánchez
La jutge que instrueix el crim d’Helena Jubany, la bibliotecària de 27 anys que va ser assassinada a Sabadell el 2 de desembre del 2001, va prendre ahir declaració a quatre testimonis proposats per la fiscalia. Tots ells van declarar ja el 2020, però el ministeri públic havia aconsellat citar-los de nou perquè, mesos després de la seva participació, l’Audiència de Barcelona va arxivar la causa i així es va mantenir per a Laiglesia fins que les últimes proves de l’ADN han permès reobrir-la contra ell i fins i tot empresonar-lo preventivament. La circumstància que les quatre declaracions s’haguessin produït en una fase posteriorment sobreseguda havia fet témer a la fiscalia que la defensa de Santiago Laiglesia pogués invalidar el testimoni dels quatre testimonis.
Per evitar-ho, la jutge els va escoltar de nou. Ahir, no obstant, no van poder declarar una altra vegada tots quatre perquè un ja va morir.
Tant la fiscalia com l’acusació particular, que exerceix l’advocat Benet Salellas en representació de la família Jubany, consideren que els testimonis són de gran interès per desmuntar la declaració que Laiglesia va prestar davant la Policia Nacional poc després del crim, fa 24 anys. Després d’aquella declaració inicial davant els investigadors del cos estatal, Laiglesia no ha tornat a parlar, ni tan sols quan el 2020 va ser assenyalat per un agent de la Policia Nacional en el programa Crims com el sospitós principal.
Acorralat per l’ADN
En la seva declaració en seu policial, a principis del 2001, Laiglesia va assegurar que no residia de manera habitual al pis de la seva nòvia, Montse Careta, i que no va estar en contacte amb Helena Jubany en els dies i setmanes previs al crim.
Que va mentir en això últim ha quedat demostrat amb les proves de l’ADN més recents, que han trobat les seves restes orgàniques al jersei que Jubany vestia quan va ser assassinada. Els testimonis cridats ahir a declarar eren importants per a un altre objectiu: rebatre l’afirmació de Laiglesia que no vivia al pis de la seva parella.
En la seva declaració policial, Laiglesia havia deixat clar que entre el divendres 30 de novembre del 2001 –quan es perd el rastre de Jubany- i el diumenge 2 de desembre –quan es localitza el cadàver– no va entrar en cap moment al pis de Montse Careta. La investigació apunta que la víctima va ser sedada aquell divendres al pis de Careta, retinguda inconscient en aquest domicili fins a la matinada de diumenge i, finalment, llançada al buit des del terrat. L’acusació sospita que per aquest motiu Laiglesia va remarcar que no va trepitjar la casa de la seva nòvia durant aquell temps. Els testimonis –un d’ells el propietari del pis que llogava Careta– que van declarar ahir a Sabadell van ratificar que això no té sentit.
