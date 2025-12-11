Olga Morales: "Som poble i alhora som ciutat"
Olga Morales, alcaldessa de Viladecans, radiografia els reptes del municipi en una de les trobades d’EL PERIÓDICO amb les comunitats locals. "Sorprèn que en el ple amb més dones de la nostra història no hi hagi acords per al 8M", lamenta.
Àlex Rebollo
"Som poble i alhora som ciutat". D’aquesta manera va resumir l’alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, la identitat de la ciutat del Baix Llobregat que lidera des de fa poc més d’un any durant un col·loqui amb EL PERIÓDICO dimarts passat. Poble perquè "ens sentim com a tal: generem vincle i comunitat". I ciutat perquè "tenim equipaments de referència comarcal, com l’hospital o l’Atrium", va afirmar la regidora en una de les trobades que la capçalera de Prensa Ibérica organitza amb les seves comunitats locals per posar en valor les ciutats de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Davant una trentena d’assistents en un acte celebrat a la sala Modolell de l’ajuntament, Morales va definir com a "molt intens" el seu primer any d’alcaldessa, càrrec al qual va aterrar quan feia tot just un any que es dedicava a la política institucional, però amb 25 anys d’experiència com a tècnica en el consistori de Viladecans. En aquest temps, ha dedicat bona part de la seva agenda a conèixer les diferents entitats, associacions i empreses de la ciutat amb l’objectiu de "conèixer la ciutat des de dins per prendre millors decisions".
Com a principal canvi en aquest salt a la primera línia de la política, Morales va reconèixer que la conciliació "és difícil quan la teva feina és liderar el present i futur d’una ciutat", i va reivindicar el fet de ser la primera alcaldessa de Viladecans: "Els lideratges femenins tenim més capacitat de posar el focus en temes socials". A més, va apuntar que el fet que dones arribin al poder ajuda que les joves tinguin nous referents.
Durant el col·loqui, no obstant, Morales va reconèixer també que li preocupa l’avanç de la dreta i l’extrema dreta que, va asseverar, "a Viladecans són la mateixa cosa". "Viladecans és una ciutat obrera, d’acollida, que ens ha costat molt construir-la i aconseguir els drets. Perdre’ls pot ser molt fàcil", va dir l’alcaldessa, que va lamentar també que en el ple municipal "hi hagi més dones que mai" i, al seu torn, sigui la primera vegada que no hi ha acords pel 8M –Dia Internacional de la Dona– o el 25N –Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona–. "Sorprèn que hi hagi grups [es referia a Vox] que arribin a negar la violència masclista". Davant aquest panorama, Morales va remarcar que "cal continuar confiant en la ciutadania".
Reptes locals i metropolitans
Al llarg de la xerrada amb el periodista Manuel Arenas, Morales va repassar el present i el futur de la ciutat. En el marc de la projecció futura, Olga Morales va assenyalar que la gran riquesa de les ciutats "serà la salut". "És un tema que hem de posar en el centre de totes les polítiques públiques. Això inclou un àmbit tremend com la mobilitat sostenible o la naturalització de la ciutat. Quan plantem arbres, baixa el CO2 i també baixa la temperatura. Aquestes actuacions ens permetran viure millor", va dir.
També van tenir el seu paper en la conversa la governança del Parc Agrari del Baix Llobregat, les inversions de la Generalitat i una possible connexió amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) com a relleu al projecte del metro del Delta com a "opció més realista", va esgrimir Morales. L’alcaldessa va explicar que "amb la Generalitat anem de la mà en projectes com un nou centre d’atenció primària (CAP)". I va apuntar a "inversions pendents" per part de la Conselleria de Territori.
