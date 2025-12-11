El rescat miraculós de la llibreria Sant Jordi
L’espai, situat en ple Barri Gòtic, recupera la seva essència, i esquiva la invasió de botigues turístiques que poblen el carrer de Ferran. A més de llibres, ofereix també un espai gastronòmic.
Patricia Castán
Fa just un any, el Gòtic vivia un doble dol: la mort del carismàtic llibreter Josep Morales Monroig i l’anunci del tancament de la seva estimada llibreria Sant Jordi en ple carrer de Ferran. La seva parella, Cristina Riera, liquidava gènere i els barcelonins es van abocar com a comiat a aquest establiment del segle XIX, que s’havia convertit en comerç cultural el 1983. El més normal és que el local hagués sigut engolit pel parc turístic de la zona, però l’empresari Rafa Serra es va creuar en el seu camí i va decidir jugar-se-la per segona vegada –ja havia rescatat una altra llibreria– per preservar-la. La Sant Jordi va tornar a bategar ahir enmig d’una càlida benvinguda per part de veïns i clients que van voler aplaudir el petit miracle.
La nova etapa amplia mires i va més enllà de la seva especialització en llibres de fotografia, art, disseny i il·lustració, a l’afegir-hi novel·la actual, així com literatura relacionada amb autors i històries de Barcelona, que puguin funcionar com a "records de qualitat per al viatger". Però sobretot es diferencia per incorporar al fons un espai de degustació gastronòmica. Abans ja va tenir aquest ús tenint en compte les troballes d’antigues cuines que van aflorar durant la rehabilitació de la rebotiga. Allí despatxaran platillos i mossades. És un espai íntim on el tiquet mitjà per menjar vorejarà els 25 euros.
A més, com va destacar Serra, l’Ajuntament els ha autoritzat l’activitat de "cultura viva", cosa que suposa allotjar almenys 40 actes culturals a l’any, que aniran des de presentacions de llibres fins a sopars debat i clubs de lectura.
L’empresari que ha donat nova vida a la Sant Jordi està al capdavant de l’agència de viatges Temps d’Oci i els hotels Salat’SHH (amb diversos establiments a la Costa Brava), però té experiència perquè ja va reactivar una altra llibreria, l’Espai Quera, amb una proposta similar. Per a la part gastronòmica s’ha aliat amb el Bodega La Palma, l’equip de cuina del qual elaborarà platillos de cuina catalana que es remataran a l’espai de degustació, amb un forn Josper.
Desenes de veïns van acudir ahir a la tarda a l’estrena, apadrinada pels escriptors Carlota Gurt i Jaume Clotet, que pròximament protagonitzaran presentacions de les seves últimes obres. Gurt va lloar que Serra sigui un "empresari temerari" i s’hagi atrevit a ressuscitar la llibreria, que podria haver sigut "una altra parada d’empanades o de carcasses de mòbils". Així que aplaudeix tot el que ha de passar a la llibreria, que "convidi a venir la gent".
En la mateixa línia, Clotet va argumentar que "aquest carrer –Ferran–, en un país normal, estaria ple de galeries d’art, hotels i restaurants, perquè connecta el poder polític i el Liceu. "No és un carrer qualsevol", va dir. "A París estaria entre els millors, però aquí no ho és. De fet, a part d’aquest i un parell de comerços més, fa bastanta pena", va lamentar, abans de remarcar que l’aposta de Rafa Serra "és un bon senyal". "Obrir una llibreria té un valor", va emfatitzar, i va recordar que perquè l’històric establiment funcioni i es mantingui "cal venir i comprar llibres".
No hi va faltar tampoc Cristina Riera, contenta pel desenllaç. Ella va tenir un paper important a l’acordar un lloguer assumible que permetia la continuïtat del negoci de llibres, amb les seves centenàries prestatgeries i aquell ambient que la fa única en ple centre de la ciutat. Tampoc Carlota Pascual, que va acompanyar Morales darrere del taulell i continuarà en el dia a dia de la nova vida de la Sant Jordi. "Jo només soc el catalitzador", va dir Rafa Serra.
