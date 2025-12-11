Salut avisa que el pic de la grip es pot allargar pels contactes de Nadal
La conselleria descarta imposar el tapaboques en el transport públic. Algunes farmàcies pateixen desproveïment "puntual" pel pic de demanda.
MARTÍ SOSA / NIEVES SALINAS
Catalunya es va despertar ahir amb una obligació que recorda els pitjors temps de la pandèmia: portar mascareta als centres sanitaris i residències perquè la incidència de grip es troba en plena escalada i l’epidèmia està arribant a nivells inèdits en els últims 15 anys. No obstant, en els serveis d’Urgències hospitalàries i als CAP encara hi havia despistats. Però el personal informava i entregava una mascareta a visitants o pacients.
"Jo no en tenia ni idea però quan he arribat al CAP, me l’han ofert i me l’he posat", explicava a les portes de l’Hospital Clínic Carmen Pérez, de 65 anys. "No m’agrada anar amb mascareta, se m’entelen les ulleres, però ho prefereixo abans que m’hagin d’ingressar a mi o al meu marit o que no puguem sortir", indicava, amb referència a l’etapa del confinament.
Poc després, Carmen Gargallo, de 69 anys, que va anar al Clínic a visitar la seva germana, recolzava la decisió: "Ho veig bé, no només per nosaltres, sinó pels malalts que visitarem. Caldria implantar-la en el transport i a tot arreu".
De moment, Salut no preveu obligar a portar mascareta en el transport públic ni implantar restriccions semblants a les que hi va haver en l’època de la covid. "Estem lluny d’això", va indicar ahir el subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioriz, a Catalunya Ràdio. Va precisar, a més, que el pic de l’epidèmia de grip, que va començar fa unes sis setmanes, abans de l’habitual i de manera més marcada que en altres temporades a causa de la variant K, que és més contagiosa tot i que no més virulenta, podria arribar a allargar-se una mica més a causa de les interaccions socials que es produeixen per Nadal.
"Què passarà després de les festes és difícil de dir, hi ha molta interacció social i reunions en espais tancats, potser això farà que el pic es pugui allargar posteriorment una mica més", va indicar. Així mateix, va explicar que, com que durant els dies festius és previsible un "augment de la transmissió", les complicacions d’aquests contagis sortiran a la llum dies més tard. "En dues setmanes més es notarà [l’augment de la pressió assistencial] en l’àmbit hospitalari". Aquests dies, no obstant, ja hi ha increment de la pressió assistencial, sobretot, a les consultes i urgències pediàtriques i d’adults en la franja d’entre 15 a 44 anys, que és la població més afectada, de moment, per l’epidèmia.
Gran afluència
També s’està notant una gran afluència de gent a les farmàcies, per comprar tant mascaretes com antigripals, fins al punt que alguns negocis no tenen prou tapaboques. Per exemple, Jordi Alegre, treballador de la farmàcia del Front Marítim de Barcelona, reconeixia ahir que s’han quedat sense mascaretes del tipus FFP2, malgrat que "van fer una provisió". En una farmàcia del passeig del Taulat tenen problemes per trobar mascaretes. "Els nostres proveïdors no en tenen. Crec que en uns dies el tema estarà resolt", indicava Miguel Basterra, un dels dos titulars de la farmàcia.
Fonts del Col·legi de Farmacèutics reconeixien que "el pic de demanda en un període de temps molt curt" pot generar que algunes farmàcies tinguin dificultats de proveïment. Però aclarien que "és una situació puntual, molt diferent de la viscuda en la pandèmia i s’espera que de manera progressiva es recuperi l’equilibri entre l’oferta i la demanda".
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola