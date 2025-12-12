L’AMB reforça el seu compromís amb la bicicleta i la mobilitat activa
L’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsa la bicicleta amb més inversió en carrils bici, l’ampliació del servei AMBici i del Bicibox, que ja arriba a 31 municipis, i el programa Biciempresa per fomentar-ne l’ús per anar a la feina
La bicicleta s’ha convertit en una peça clau de la mobilitat urbana sostenible, i la metròpolis de Barcelona avança cap a la seva consolidació com a mitjà de transport estrella. Amb noves inversions, l’ampliació de serveis i programes orientats a ciutadania, empreses i ajuntaments, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) reforça el seu compromís amb una mobilitat més activa, saludable i respectuosa amb l’entorn. L’organisme metropolità va aprovar, l’octubre del 2025, dues noves convocatòries de subvencions per un import total de 3,38 milions d’euros. Estan destinades als ajuntaments metropolitans per projectar i construir carrils bici que puguin completar la Bicivia, la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona, i per portar a terme actuacions de millora de l’espai públic que impulsin els itineraris a peu per als vianants. L’objectiu és clar: culminar aquesta gran xarxa pedalejable dissenyada per l’AMB, que connectarà tota la metròpolis a través de més de 550 quilòmetres. Actualment, ja s’ha executat el 67% del traçat, estructurat en nou grans eixos que cusen el territori de nord a sud i de la costa cap a l’interior.
Concretament, l’AMB ha destinat 2,38 milions d’euros per projectar i executar carrils bici, i 1 milió d’euros per millorar els itineraris per als vianants, especialment en els accessos al transport públic. A més de la nova infraestructura que suposarà aquesta inversió, aquest nou paquet de subvencions també contribueix a impulsar l’economia i l’ocupació a la metròpolis de Barcelona.
AMB destina 3,38 milions d’euros en ajudes per construir carrils bici i millorar les vies per als vianants
«Aquesta nova convocatòria ens permet avançar en els trams pendents de la Bicivia i millorar la seguretat tant de ciclistes com de vianants», explica la Consellera de Mobilitat Sostenible de l’AMB, Elisabet Latorre. «És fonamental connectar els grans intercanviadors de transport públic, els polígons d’activitat econòmica i els principals centres generadors de mobilitat».
Les noves ajudes donen continuïtat a les convocatòries anteriors del 2016, 2017 i 2021, que van permetre crear 48 quilòmetres de vies pedalables amb una inversió total, entre l’AMB i els ajuntaments, de 10,05 milions d’euros. Com en aquesta nova convocatòria de subvenció que es posa ara en marxa, es van prioritzar tots els projectes que formen part de la xarxa Bicivia, que connecta de manera directa i segura tota la metròpolis de Barcelona.
AMBici: més hores
El servei públic de bicicleta metropolitana passa un moment de creixement. Des de l’agost, AMBici ha ampliat l’horari i ara està en funcionament des de les 5 del matí fins a les 2 de la matinada, tots els dies de l’any, inclosos dies feiners, dissabtes i dies festius. Fins aleshores, l’horari era de 5:00 a 00:00. Aquesta ampliació respon a la demanda dels usuaris, ja que les dades mostraven que la franja de 23:00 a 00:00 registrava una demanda superior a la de primeres hores del matí, fet que confirma la necessitat de cobrir millor l’ús nocturn del servei.
Una enquesta realitzada el 2024, ja augurava que el 50% dels usuaris utilitzaria més el AMBici si s’ampliava l’horari nocturn en caps de setmana i dies festius, i un 40% assegurava que ho faria si l’ampliació es produís també en dies feiners.
Paral·lelament, l’AMB ha posat en marxa un nou abonament per dies, pensat per a usuaris esporàdics, visitants o persones que només utilitzen el servei durant el cap de setmana. Aquesta modalitat ofereix passis d’1, 2 o 3 dies -per 5, 9 i 12 euros- i permet realitzar viatges il·limitats de fins a 30 minuts, una alternativa més adequada per als que no poden rendibilitzar l’abonament anual.
El desplegament territorial del servei ja cobreix 15 municipis metropolitans: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Gavà, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i l’Hospitalet de Llobregat.
Entre els aspectes més valorats pels usuaris figura la senzillesa operativa. El registre és gratuït i pot realitzar-se des de la web o l’aplicació mòbil, i una vegada activat el perfil, l’app permet consultar en temps real la disponibilitat de bicicletes i ancoratges. Per iniciar un viatge, l’usuari només ha d’escanejar el codi QR de la bicicleta des de l’app, cosa que obre automàticament el candau. Al finalitzar, n’hi ha prou amb tornar la bici a qualsevol estació i tancar el candau, verificant l’operació a l’aplicació. Un procés àgil i estandarditzat que facilita el seu ús quotidià.
AMBici, titularitat de l’AMB i gestionat per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), disposa de 2.600 bicicletes i 236 estacions, en 15 municipis metropolitans. Les mesures impulsades per l’AMB en els últims mesos han tingut una gran acollida i les dades ho confirmen. El 2025, el nombre d’usuaris creix a un ritme superior al 30% anual i ja supera els 22.500 usuaris. El 2024 es van registrar més d’1,6 milions de desplaçaments i les previsions apunten que se superaran els 2 milions aquest any. La implantació de AMBici ha comptat amb més de 7,7 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU.
Les bicicletes AMBici són 100% elèctriques, d’alta gamma i estan disponibles en fins a 15 municipis
Bicibox: l’aparcament segur
Amb la incorporació de Santa Coloma de Gramenet, el servei de Bicibox de l’AMB ja és present en 31 municipis, amb més de 3.000 places, més de 200 mòduls i 11 aparcaments de gran capacitat junt amb estacions estratègiques. El servei ja compta amb més de 25.000 persones registrades i una mitjana de gairebé 40.000 usos al mes. Els espais de Bicibox presenten diferents formats: des de mòduls a la via pública, aparcaments a prop d’estacions de tren, espais habilitats als vestíbuls d’algunes estacions de metro o locals municipals a peu de carrer.
Bicibox és un sistema d’aparcament segur per a bicicletes i patinets que permet als usuaris deixar el seu vehicle sense haver de carregar-lo al tren o pujar-lo i baixar-lo de casa. «L’objectiu és fomentar la intermodalitat bicicleta-transport públic, que és un repte clau per a nosaltres», explica la Consellera Latorre. «És la manera d’avançar cap a la bicicleta com un mitjà de transport quotidià i aconseguir que més ciutadans la vegin com una alternativa real», afegeix. Amb més de 250 estacions distribuïdes per tota l’àrea metropolitana de Barcelona, el servei va arribar el 2024 al seu rècord històric amb 382.000 usos.
La bici també per anar a treballar
L’aposta per la bicicleta també s’estén a l’àmbit laboral. L’AMB ha llançat la tercera convocatòria del programa Biciempresa, dotada amb 50.000 euros i dirigida a empreses, empresaris i professionals, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la feina. La iniciativa permet, de manera gratuïta i temporal, que els empleats dels centres de treball accedeixin a bicicletes, facilitant així una alternativa sostenible al transport privat. Cada beneficiari pot sol·licitar fins a cinc bicicletes. Com a novetat en aquesta edició, els usuaris tindran l’opció de comprar la bicicleta al finalitzar la cessió, cosa que amplia les possibilitats de fomentar un ús continuat més enllà del programa. Biciempresa busca no només millorar la mobilitat laboral, sinó també contribuir a la reducció d’emissions i a l’alleujament de la congestió a l’àrea metropolitana.
