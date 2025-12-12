Normes de convivència
BCN eleva les multes a l’incivisme amb una nova ordenança
El text del govern socialista de Collboni ha aconseguit finalment el suport de Junts i d’ERC.
Ara s’ha de votar de manera definitiva en el ple municipal del pròxim 19 de desembre.
ERC aclareix que cap sanció perjudicarà migrants en els seus tràmits d’arrelament
Judith Cutrona
Dit i fet. La nova ordenança de civisme de Barcelona està a un pas de convertir-se en realitat. En el seu penúltim tràmit en la comissió de Presidència, abans de la votació definitiva en el ple del pròxim 19 de desembre, el nou text del govern socialista de Jaume Collboni va aconseguir ahir el suport de Junts i ERC, cosa que permet que la norma avanci amb les incorporacions dels dos partits. No va ser cap sorpresa, ja que els dos grups municipals havien anunciat aquesta setmana el seu pacte amb el PSC per recolzar la nova ordenança. El PP va fer reserva de vot i els Comuns i Vox hi van votar en contra.
La reforma fa anys que és al tinter. En dues dècades des de l’entrada en vigor el 2006, el context de la ciutat ha canviat i els seus reptes també. D’aquí sorgeix la necessitat d’actualitzar la normativa que regula la convivència al carrer. L’alcalde Collboni sempre ha defensat endurir les sancions i ell mateix ha remarcat que l’increment serà ┬"substancial": les multes podran arribar fins als 3.000 euros en alguns supòsits.
El camí fins aquí ha sigut llarg i ple de negociacions, ja que arribar al consens polític no ha sigut gens senzill. Finalment, tot ha desembocat en un acord amb Junts, després que el PSC acceptés totes les seves al·legacions. Entre les quals figuren l’enduriment de les multes –per exemple, per fer botellon, orinar o masturbar-se al carrer–, frenar la captació de persones a la via pública per consumir cànnabis, treballar coordinadament amb altres administracions per millorar l’efectivitat en el cobrament de les sancions –especialment a turistes, ja que fins ara comporta certa complexitat– i detectar de manera automàtica la reincidència.
D’altra banda, la negociació amb ERC ha permès que es reforci la mediació i el catàleg de mesures alternatives a la sanció per mirar de dotar la norma d’un vessant més social i menys punitiu. A més, l’ordenança inclou el compromís de fomentar el civisme en el transport públic mitjançant un conveni amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i la incorporació de l’aporofòbia (odi al pobre) com una nova tipologia de discriminació.
El tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, va presumir d’haver treballat "tots junts" en un expedient de 1.500 pàgines: "Hem coordinat aquesta reforma perquè fos sòlida jurídicament i que estigués consensuada al màxim". El govern municipal ha acceptat totalment o parcialment el 34% de les al·legacions.
Des de Junts, el seu líder, Jordi Martí, va treure pit que l’ordenança s’ha aprovat gràcies a la seva formació i que el seu és un "vot a favor de Barcelona i els barcelonins". Reclama el seu compliment amb "exigència i determinació". Per part d’ERC, Jordi Coronas va reivindicar la nova norma i ha puntualitzat que cap sanció perjudicarà les persones migrades en la tramitació dels papers d’arrelament.
Model "fracassat"
BComú va mostrar el seu rebuig de la nova ordenança i el regidor Marc Serra va augurar que "no funcionarà perquè reincideix en un model que ja ha fracassat durant 20 anys". Els populars continuen pensant què votar en el tràmit definitiu, tot i que lamenten que l’acord "dels socis de Pedro Sánchez serà l’amnistia als incívics". Vox considera que la norma arriba "tard, malament i amb els mateixos vicis de sempre".
Entre les novetats de l’ordenança –que, si supera el seu últim tràmit, entraria en vigor a finals de gener o principis de febrer–, destaquen les multes de fins a 1.500 euros per fer botellon en espais on hi hagi presència de menors i les sancions d’entre 1.500 i 3.000 euros per promoure les anomenades rutes de borratxera, vetades a tota la ciutat. També es manté la prohibició de pintar grafitis en l’espai públic i s’afegeix que les persones responsables hauran d’assumir tant la multa –d’entre 100 i 600 euros– com el cost de la neteja o reparació. Les sancions per orinar al carrer oscil·laran entre els 300 i 1.500 euros, segons el lloc, i entre els 750 i 1.500 per pertorbar el descans veïnal amb música, amplificadors, sorolls o baralles.
