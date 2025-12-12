Com transformar vides a través del bàsquet
Milers d'idees neixen cada any en clubs de bàsquet, col·legis, associacions i pistes de barri de tot Espanya. Però només algunes arriben a convertir-se en una realitat capaç de canviar vides. Perquè algunes d'aquestes idees facin el salt que necessiten i marquin un triple, Endesa llança una nova edició de Pista Solidària, el seu programa de suport a iniciatives que utilitzen el bàsquet com a eina de transformació social.
Amb el suport de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i l’Associació de Clubs de Bàsquet (acb), Pista Solidària Endesa torna per donar suport a cinc projectes amb fins a 10.000 euros cadascun, combinant una dotació inicial i un sistema de matchfunding que multiplica l’impacte. Mentre que l’edició anterior es va centrar a ajudar poblacions afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana, aquesta nova convocatòria s’obre a tot el país, invitant clubs, associacions, col·lectius i persones individuals a presentar candidatures en cerca d’ajuda. El termini està obert del 25 de novembre al 22 de desembre i el requisit és senzill: que el bàsquet sigui el motor de la idea i l’impacte social, l’objectiu.
Entre totes les candidatures presentades a través d’aquest formulari, un jurat especialitzat seleccionarà els 10 projectes finalistes i els donarà a conèixer el 21 de gener de 2026. Serà aleshores, i fins al 10 de febrer de 2026, quan la comunitat entra en joc: a través del vot popular s'elegiran els cinc projectes guanyadors, que rebran la dotació inicial de 7.500 euros i podran activar el matchfunding per multiplicar el seu finançament. Durant tot aquest procés, els projectes compten amb suport tècnic i visibilitat, connectant amb jugadors, clubs i seguidors del bàsquet que contribueixen a fer que aquestes idees no només existeixin, sinó que creixin i transformin la realitat de les seves comunitats.
Tot el que has de saber per participar en Pista Solidària:
- Qui s’hi pot presentar: Qualsevol persona, club, associació o col·lectiu amb una proposta social —individual o col·lectiva— sempre que tingui el bàsquet com a eix.
- Quins tipus de projectes es busquen: Iniciatives que combinin bàsquet i impacte social: inclusió, diversitat, rehabilitació d'espais, integració, educació, igualtat, esport base… En edicions anteriors s'ha donat suport a reformes de pistes i fins a programes inclusius o de sensibilització social.
- Dotació econòmica: Cadascun dels cinc projectes seleccionats podrà rebre fins a 10.000 €: 7.500 € garantits; fins a 2.500 € addicionals mitjançant sistema de matchfunding (per cada euro donat per la comunitat, Endesa n'aporta un altre fins a assolir el límit) i possibilitat de continuar recaptant suports durant tota la fase de difusió, augmentant l'impacte.
- Suport a més a més de contribució econòmica: Els projectes seleccionats comptaran amb el suport d'un equip tècnic que els ajudarà a explicar la seva història, produir material audiovisual, gestionar la comunicació i connectar amb la comunitat del bàsquet. També tindran padrins i padrines de la Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa, vinculats a cada iniciativa segons la seva temàtica o territori.
- Recompenses per als que hi col·laborin: El programa inclou donacions, visibilitat comunitària i recompenses simbòliques com samarretes signades, experiències amb clubs o jugadors i jugadores, per fomentar la participació ciutadana.
Endesa: patrocini amb propòsit
Fa anys que Endesa demostra que el patrocini pot anar més enllà de la visibilitat i convertir-se en una eina de canvi social. La seva estratègia de patrocini amb propòsit utilitza el poder transformador de l'esport per generar un impacte positiu a la societat, donant suport a projectes que combinen passió i compromís.
Pista Solidària és només una d'aquestes iniciatives; al llarg de la darrera dècada, la companyia ha impulsat programes com la Lliga Endesa de Corazón, que promou la integració i la inclusió a través del bàsquet, o Basket Girlz, que busca frenar l'abandó d'hora de les jugadores joves mitjançant plans d'acció educatius i esportius. Altres projectes històrics inclouen Ecoballution, que converteix xarxes de pesca en cistelles oficials, i Baskonia Mixed Ability, que integra persones amb discapacitat i sense en equips de bàsquet igualitaris, demostrant que l'esport pot ser un motor real de transformació social. El 2025, els projectes de Basket Institution de l'exjugadora Maria Pina o del Club de Bàsquet Algemesí van ser alguns dels que van ajudar a reconstruir el bàsquet de base a València. Cadascun d'aquests exemples demostra el que passa quan una idea troba suport, acompanyament i un entorn disposat a creure-hi.
El teu projecte pot ser un dels cinc seleccionats i formar-ne part. Si treballes en un club de base, una associació, un centre educatiu o un col·lectiu social. Si tens una idea que pot millorar el teu entorn. Si saps que el bàsquet pot ajudar a canviar realitats. És el moment de presentar la teva candidatura i donar-hi impuls.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola