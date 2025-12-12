Religió
La ‘cosina’ sevillana visita la Moreneta
La imatge de la germandat de Montserrat, creada en el segle XVII per catalans establerts a la capital andalusa, recorrerà 1.000 quilòmetres. És el primer cop que la Verge surt d’Andalusia.
David Bricollé
Una Verge de Montserrat andalusa es trobarà aquest cap de setmana amb la Moreneta després d’una peregrinació de 1.000 quilòmetres per carretera que suposarà, a més, un fet històric per a aquesta germandat en els seus més de 400 anys d’història, ja que serà la primera vegada que la imatge surt d’Andalusia.
Des d’avui fins al diumenge 14 de desembre, la imatge de Nostra Senyora de Montserrat, de la germandat homònima de Sevilla, peregrinarà fins a l’abadia benedictina. Dissabte es concentraran els actes litúrgics de més rellevància, amb una missa solemne presidida per l’arquebisbe de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.
El trasllat a l’abadia, que acaba de tancar la celebració del seu mil·lenari, de la Verge de Montserrat sevillana va ser aprovat pels germans en un capítol general extraordinari convocat l’octubre del 2024, responent a la invitació cursada pel responsable de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat perquè les dues imatges, la Moreneta i la dolorosa sevillana, presidissin conjuntament una eucaristia d’acció de gràcies, "reforçant així el vincle històric i devocional entre Sevilla i Montserrat", segons han assenyalat fonts de la Germandat. "Sevilla ve a Montserrat a venerar la Moreneta. És un somni que teníem des de fa temps i ara es fa realitat. Aquesta peregrinació no és només un viatge, sinó una oportunitat de trobada, d’oració i d’agraïment. La nostra germandat va néixer amb ànima catalana i cor andalús. Tornar a Montserrat és tornar a l’origen, a les arrels que ens van donar vida. Volem portar Sevilla als peus de la Moreneta, però també portar a Montserrat un tros de la nostra terra, de la nostra devoció i de la nostra manera de viure la fe", va manifestar Juan Coto, germà major de la Germandat de Montserrat de Sevilla.
Aniversari de la germandat
Aquesta peregrinació extraordinària suposarà la primera sortida de la imatge de la Verge de Montserrat de Sevilla fora d’Andalusia, recorrent més de 800 quilòmetres fins a l’abadia. L’esdeveniment servirà a més com a punt de partida de la commemoració del 425è aniversari fundacional de la germandat del Divendres Sant sevillà, que se celebrarà al llarg del 2026.
La germandat de Montserrat es funda a l’església de Sant Ildefons de Sevilla per part d’un grup de catalans instal·lats a Sevilla per al comerç amb Amèrica. Les primeres regles com a germandat de penitència daten del 1601, prescrivint ja la seva sortida en estació de penitència el Divendres Sant, tal com avui continua celebrant-se.
