Trànsit
Els nous radars de la Ronda del Litoral comencen avui a multar
Gisela Macedo
Els dos nous radars fixos de la ronda Litoral (B-10), ubicats a l’altura de la Zona Franca, comencen a multar des d’avui. Els dispositius, instal·lats un per sentit en el punt quilomètric 16,1, entren en funcionament una mica més tard de l’inicialment previst. Es van instal·lar l’estiu passat i la previsió era que comencessin a operar al setembre.
Des de l’Ajuntament de Barcelona expliquen que la ubicació dels nous radars s’ha escollit conjuntament entre l’Àrea de Mobilitat i la Guàrdia Urbana, després d’analitzar les dades de sinistralitat i amb l’objectiu de cobrir aquells punts on es detecta un nombre més elevat d’accidents.
El consistori afirma que la instal·lació d’aquests sistemes de control dels excessos de velocitat "s’emmarca en el compromís municipal d’augmentar la seguretat viària i reduir els accidents de trànsit" a la capital catalana.
En aquest sentit, l’Ajuntament també informa que s’ha "millorat i renovat" un altre radar a la ronda de Dalt (B-20), per tenir "més control del compliment de la velocitat, evitar infraccions i prevenir accidents i incrementar la seguretat viària a la ciutat".
Aquests dos dispositius s’afegeixen a l’extensa xarxa de radars de la capital catalana. De tots aquests, l’any passat el més sancionador va ser el situat a l’avinguda Meridiana a l’altura del número 563, entre l’encreuament amb el passeig de Santa Coloma i l’accés a les rondes. Fiscalitza els vehicles que accedeixen a la ciutat des de la C-58 i la C-33/AP-7, on la velocitat màxima és molt superior.
