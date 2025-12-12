L’Hospitalet
Illa i Quirós firmen el soterrament de la Granvia
La previsió actual de l’ambiciós projecte és que els treballs s’iniciïn a principis del 2027 i finalitzin en algun moment del 2031.
Àlex Rebollo
"Transformar la Granvia de l’Hospitalet significa transformar la vida dels veïns dels barris de Bellvitge i el Gornal, de l’àrea metropolitana i, a més, generar prosperitat per al conjunt de Catalunya". D’aquesta manera va definir el president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, el paper que ha de jugar el soterrament del tram final de la Granvia hospitalenca, on, al voltant de l’Hospital de Bellvitge i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Ajuntament i la Generalitat dibuixen un futur pol dedicat a la investigació als sectors salut i biomèdic. Ho va fer ahir després de firmar, junt amb l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, el conveni per al finançament de les obres corresponents a l’execució del projecte constructiu de la nova Granvia.
L’acte va tenir lloc a les portes de la seu del Consorci per a la reforma de la Granvia i el Samontà, un espai significatiu pel lloc en el qual s’ubica –junt amb les obres de construcció del Hall 0 de la Fira Barcelona, un dels projectes destacats que es cuinen al sud de Barcelona– i el paper que ha de jugar aquest organisme en el futur de l’Hospitalet, econòmic, però també social, ja que l’entitat és també la responsable de planificar i executar la reforma integral dels barris del nord de la ciutat. L’acord firmat és un pas més en el compromís del Govern per finançar els treballs de transformació urbanística de la zona, al qual ja es va arribar després de la comissió bilateral entre Generalitat i consistori celebrada el mes de juny passat.
Amb tot, Illa va explicar que la previsió actual és que els treballs comencin a principis de 2027 i finalitzin en algun moment de 2031, un lleuger retard respecte a les projeccions inicials. Originalment, es preveia que les obres de la Fase 1 –el projecte de soterrament– duressin tres anys i es desenvolupessin des del segon semestre del 2026 fins al primer semestre del 2029, tots dos inclusivament. Mentre que les de la Fase 2, que corresponen a la urbanització de la superfície, s’havien d’allargar dos anys i mig més, des del segon semestre de 2028 fins al segon semestre de 2030, tots dos inclosos. Illa ja va remarcar la "prudència" dels calendaris actuals perquè es tracta de "projectes vius".
"Forma de governar"
Malgrat això, els dos representants es van felicitar mútuament pel treball realitzat i la col·laboració que ha permès que el projecte comenci a prendre forma. "No només firmem un conveni, sinó una forma de governar. El Govern de la Generalitat escolta i comprèn els municipis. És la forma que té Catalunya per avançar", va reivindicar Quirós en una intervenció davant els mitjans. El mateix alcalde va insistir que la firma del conveni "ens permet tenir un calendari" i que es tracta d’"un instrument que permet concretar les obligacions de cada Administració".
