Pista Solidària Endesa
Amb el suport de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i l’Associació de Clubs de Bàsquet (acb), Pista Solidària Endesa torna per donar suport a cinc projectes amb fins a 10.000 euros cadascun, combinant una dotació inicial i un sistema de matchfunding que multiplica l’impacte. Mentre que l’edició anterior es va centrar a ajudar poblacions afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana, aquesta nova convocatòria s’obre a tot el país, invitant clubs, associacions, col·lectius i persones individuals a presentar candidatures en cerca d’ajuda. El termini està obert del 25 de novembre al 22 de desembre i el requisit és senzill: que el bàsquet sigui el motor de la idea i l’impacte social, l’objectiu.