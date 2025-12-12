Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 2026

La regió metropolitana tindrà un nou pla de mobilitat

Apartador de la Ronda Litoral, a prop de la sortida 23. | JORDI OTIX

Glòria Ayuso

Barcelona

La mobilitat ha canviat per complet, fins al punt de desbordar l’actual oferta de transport públic a la regió de Barcelona, un territori que assoleix els sis milions d’habitants. Les administracions, els operadors del transport, consultores i entitats van iniciar ahir el procés per elaborar el quart Pla Director de Mobilitat (PDM) que definirà l’estratègia que marcarà les polítiques de mobilitat entre 2026 i 2031. L’aprovació inicial del PDM es preveu per a finals de l’any que ve i la definitiva a principis del 2027. El procés el pilota l’Autoritat del Transport Metropolità, que integra la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

"No estem complint res del que ens havíem plantejat", va alertar el gerent d’aquesta àrea a l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Font, en relació amb els compromisos per transformar la mobilitat i reduir emissions. "El que planifiquem el 2010 ho veiem 15 anys més tard en execució. El temps se’ns tira a sobre, o plantegem reptes ambiciosos o no arribem, ni la ciutat, ni Catalunya ni el món", va afirmar per reclamar que el Pla de Mobilitat vagi acompanyat d’accions i cronogrames i un marc fiscal realista.

"Tenim corredors congestionats en què no arribem a donar el proveïment necessari. A curt termini, només podem actuar amb el bus, que serà essencial en el pla director", va assenyalar per la seva banda Guillem Alsina, cap del Servei de Planificació del Transport Públic de l’AMB.

