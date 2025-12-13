BCN reformarà i tancarà a la nit una polèmica plaça d’Horta
El consistori licita les obres de la plaça de Botticelli: mourà les pistes de bitlles i renovarà el rocòdrom, ara amagat pels grafitis. La previsió és que els treballs s’executin entre el juny i l’agost del 2026.
Judith Cutrona
"La paraula no és abandonada, és oblidada". Així descriu David Basco, veí d’Horta i president del Siuranenc d’Horta de les Bitlles Catalanes, l’estat de la plaça de Botticelli. Es troba enfonsada sota l’avinguda de l’Estatut i envoltada per l’intens trànsit que connecta el passeig de la Vall d’Hebron amb el túnel de la Rovira. Fa més d’una dècada que surfeja la decadència i suma promeses incomplertes. L’aspecte amagat, el complicat accés i un abandonament creixent l’han convertit en un autèntic cràter urbà.
Ara, per fi, l’Ajuntament de Barcelona té entre mans un bon rentat de cara que busca recuperar aquest espai tan discutit al barri i tornar-li la vida que un dia va tenir. Després d’anys d’insistència veïnal, el consistori ha adjudicat la redacció del projecte executiu a Bayarri Arquitectes per un import de 287.000 euros. Amb aquesta actuació, que el govern del PSC va pactar amb ERC, l’objectiu és que la plaça es converteixi en un punt de trobada i gaudi per a tot Horta. A priori els veïns no trigaran gaire a veure el resultat. La previsió del consistori és que les obres s’executin entre juny i agost del 2026, segons expliquen fonts municipals a EL PERIÓDICO.
La plaça de Botticelli fa molts anys que està en veu de tot el barri. "Allà tothom ha fet el que li ha donat la gana, des de botellons, festes il·legals, privades, també hi ha persones sense llar dormint i fins i tot hi va haver una època que es va convertir en un megapipicà", explica Basco en declaracions a EL PERIÓDICO. Des que l’oposició veïnal va aconseguir paralitzar el projecte del llavors alcalde, Xavier Trias, que va estar a punt de cedir-la a Mercadona perquè la convertís en un aparcament, "no se n’ha tornat a parlar massa". "Però ara sembla que per fi es farà", celebra el veí.
Nova porta metàl·lica
Segons l’informe de necessitat del contracte, consultat per aquest diari, la "solució més adequada" passa per una reurbanització a fons. Entre les actuacions previstes, una destaca per sobre de la resta: la plaça es tancarà per les nits. La falta de portes feia impossible fins ara controlar l’accés nocturn i, per revertir-ho, es col·locarà una nova porta metàl·lica amb un pany de seguretat que permetrà clausurar el recinte.
Els veïns ho celebren, especialment els jugadors de bitlles, que denuncien robatoris a la seva caseta. "Si està tancada per les nits potser trenquen el pany, però els costarà més poder entrar", assenyala Basco. Disposen de dues pistes de bitlles a la plaça i competeixen allà des de setembre del 2017, després d’un continu canvi d’emplaçaments en els seus 31 anys d’història. De fet, són ells els usuaris més grans de la plaça. "La gent no hi va perquè no és accessible, no convida a anar-hi, no hi estàs a gust", afirma.
El tancament per les nits també considera que ajudarà a evitar l’acumulació de persones sense llar que adormen allà. "L’últim cap de setmana hi havia set persones dormint a la plaça", comenta. Això acaba degradant l’espai, ja que algunes d’aquestes persones es veuen obligades a fer les seves necessitats a la zona.
