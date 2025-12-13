La copaternitat s'obre camí: tenir un fill amb un “amic” i compartir-ne la criança
Agències especialitzades creen connexions d’amistat amb l’objectiu de convertir-les en pares d’una criatura i fixar mitjançant un pacte legal què assumeix cada part.
Patricia Casteleiro
Diego té 39 anys i està solter. Sempre va voler ser pare, però mai no va trobar la persona adequada. Les seves relacions no acabaven de quallar i ell preferia esperar. Un dia, veient un vídeo a internet, li va aparèixer una publicitat amb un nou concepte: la copaternitat. Per ser pare ja no necessitava una “mitja taronja”, només una bona amistat. En realitat, sempre ha estat possible tenir fills amb amics, però ara ja no cal que ho siguin prèviament.
Hi ha agències que posen en contacte dues persones que potencialment podrien entendre’s bé perquè tinguin una criatura en una clínica de fertilitat. Espanya es va introduint a poc a poc en aquesta moda, un model de família que consisteix a educar sense vinculació amorosa, amb algú amb qui s’estableix una relació de confiança i es fixa un pacte legal sobre què aporta cada part a la vida del menor. Als Estats Units, França o Anglaterra fa anys que funciona amb èxit.
A Espanya ja hi ha agències especialitzades a crear connexions d’amistat orientades a aquests casos des del 2021 i, en aquest temps, ja s’han produït deu naixements. L’empresa principal que està en funcionament s’anomena Copaternidad i la seva responsable, Carmen Balaguer, explica que el primer pas és una entrevista exhaustiva als aspirants: “Els preguntem on viuen —l’ideal és que sigui a prop—, si tenen pensat mudar-se, com és el seu entorn familiar, de què treballen, quina ideologia tenen, el seu estil de vida, l’alimentació, si fumen i què busquen en la copaternitat”, indica. Els perfils resultants solen ser similars: “Parlem de persones amb estudis superiors, feines qualificades i un concepte important d’autocura”.
Interrogatori i examen
Un cop superat l’interrogatori, l’agència busca un aspirant compatible. No es pretén trobar l’amor, només afinitat i un bon enteniment, una confiança pròpia d’una amistat. Tot i així, hi ha hagut un cas en què tots dos es van enamorar i van passar a ser una família tradicional.
Abans de començar a quedar, els candidats fan una sèrie de proves amb preguntes personals i situacions que podrien donar-se durant la criança. Serveixen per tenir una idea de com reaccionaria l’altre i per establir pautes. També es decideixen qüestions bàsiques de convivència: si compartir pis o no, o si fer-ho els primers mesos perquè el nadó no se separi de la mare.
En aquest punt del procés es fa un pagament de 490 euros i es continua amb trobades entre els futurs pares. Aquesta etapa sol durar un any. Si fructifica, tots dos signen un acord i un conveni regulador amb la custòdia pactada. Aleshores es procedeix a la fecundació en una clínica i s’entreguen 490 euros més. Quan el nen creix, s’estableix una custòdia compartida. “No és com uns pares divorciats; la idea també és passar temps tots tres i no anar-se rellevant successivament”, diu Balaguer.
El cas de Diego
L’ourensà Diego Fuentes sempre va tenir la inquietud de ser pare, però pensava que acabaria trobant algú amb qui ser-ho. “Jo havia llençat la tovallola perquè no sabia que existís res semblant a la copaternitat; sabia que hi havia l’opció d’adoptar per als nois, però crec que quan és una persona sola els terminis són llarguíssims”, explica.
Va trobar un anunci de l’agència Copaternidad i va investigar aquest nou model. “Vaig pensar que no havia de ser pitjor que un altre sistema, perquè al final es tracta de conèixer algú amb qui estableixes una afinitat i, si es dona, perfecte; però si no, s’atura el procés”, diu.
A finals de setembre li van presentar la Carmen, una altra gallega que viu a Barcelona. Ell treballa a Madrid, però la idea és mudar-se a Galícia quan vagin a iniciar la fecundació. El seu ideal seria conviure, com companys de pis que comparteixen un fill (fins que sigui viable). Però abans han d’establir un vincle. De moment s’entenen bé, però el procés és llarg i la idea és passar un any quedant cada setmana.
Abans que neixi el nen, si algun dels dos conegués algú, també caldria renegociar les condicions o deixar-les com estan, si així ho desitgen.
És ètic?
El Comitè de Bioètica d’Espanya va publicar un informe sobre aquest model en què advertia del risc de “cosificació”, ja que el menor és subjecte d’un contracte. Amb tot, el sociòleg de la USC Jorge García Marín indica que també són processos capitalitzats les agències d’adopció o les aplicacions de cites per conèixer gent “i això ningú no ho qüestiona”.
En la seva opinió, som davant d’un nou model familiar d’acord amb els temps i amb la vida laboral actual. “El model de família tradicional fa molts anys que està fragmentat; aquest cas no és tan sorprenent si el mirem des de la perspectiva de l’organització social”, assenyala. Esmenta que és el que Bauman anomenaria “modernitat líquida”, una fase de la societat en què les estructures (feina, família i relacions) són fluides i canviants.
Allò que un nen per créixer necessita una figura materna i una de paterna està més que superat: “Avui dia hi ha molts tipus de monoparentalitat. També hi ha parelles que es trenquen i que poden tenir una mala relació”, recorda el sociòleg.
Marín adverteix que a Espanya hi ha un problema demogràfic, en part per les dificultats de conciliació, a més d’altres problemes relacionats amb l’estabilitat laboral i l’accés a l’habitatge. “Potser això no és la solució, però sí que és un model més que proporciona dos referents adults”, conclou.
