La disco colombiana més gran de BCN obre amb oposició veïnal
ARIADNA MIRANDA
La por més gran dels veïns del barri de Porta, a Nou Barris, s’ha complert. Les pancartes amb el lema Per un barri tranquil, no a la sala de festes de poc han servit. El passat 7 de desembre Enigma Barcelona, un negoci d’oci nocturn, va tenir el seu preopening. Ahir va tenir lloc la seva inauguració oficial. Situat al carrer de Pintor Alsamora 75-81, el local, anteriorment ocupat per un supermercat de la cadena Dia, allotja ara una sala de festes de més de mil metres quadrats que promet ser "la discoteca colombiana més gran de Barcelona". Segons el districte de Nou Barris, serà l’únic espai de festa obert a tot el veïnat. Els plans d’obertura, coneguts fa un any, van posar en alerta aquesta barriada tranquil·la.
Les iniciatives empreses pels veïns per impedir l’obertura van incloure reunions amb càrrecs municipals, recollides de firmes, cartells i assemblees. No obstant això, el consistori els va advertir que si el negoci complia tots els requisits legals no podia impedir-ne l’obertura. I després d’un llarg procés, l’establiment ha aconseguit els permisos necessaris.
Daniel Ruz, director de Mandarina Group i responsable d’Enigma, assegura haver fet una forta inversió en seguretat interior i exterior amb vigilants privats i agents cívics per gestionar accessos i "minimitzar qualsevol impacte en l’entorn". A més, assegura mantenir una coordinació constant amb els serveis municipals. "Tenim més personal de seguretat del requerit per garantir tranquil·litat i seguretat a veïns, empleats i clients", destaca.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir