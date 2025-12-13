Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La disco colombiana més gran de BCN obre amb oposició veïnal

Discoteca colombiana Enigma, recién abierta en el local de un antiguo supermercado del barrio de Porta entre gran recelo vecinal

Discoteca colombiana Enigma, recién abierta en el local de un antiguo supermercado del barrio de Porta entre gran recelo vecinal / Ferran Nadeu / EPC

ARIADNA MIRANDA

Barcelona

La por més gran dels veïns del barri de Porta, a Nou Barris, s’ha complert. Les pancartes amb el lema Per un barri tranquil, no a la sala de festes de poc han servit. El passat 7 de desembre Enigma Barcelona, un negoci d’oci nocturn, va tenir el seu preopening. Ahir va tenir lloc la seva inauguració oficial. Situat al carrer de Pintor Alsamora 75-81, el local, anteriorment ocupat per un supermercat de la cadena Dia, allotja ara una sala de festes de més de mil metres quadrats que promet ser "la discoteca colombiana més gran de Barcelona". Segons el districte de Nou Barris, serà l’únic espai de festa obert a tot el veïnat. Els plans d’obertura, coneguts fa un any, van posar en alerta aquesta barriada tranquil·la.

Les iniciatives empreses pels veïns per impedir l’obertura van incloure reunions amb càrrecs municipals, recollides de firmes, cartells i assemblees. No obstant això, el consistori els va advertir que si el negoci complia tots els requisits legals no podia impedir-ne l’obertura. I després d’un llarg procés, l’establiment ha aconseguit els permisos necessaris.

Daniel Ruz, director de Mandarina Group i responsable d’Enigma, assegura haver fet una forta inversió en seguretat interior i exterior amb vigilants privats i agents cívics per gestionar accessos i "minimitzar qualsevol impacte en l’entorn". A més, assegura mantenir una coordinació constant amb els serveis municipals. "Tenim més personal de seguretat del requerit per garantir tranquil·litat i seguretat a veïns, empleats i clients", destaca.

