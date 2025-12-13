Espanya és la pionera mundial a implantar per llei balises connectades
Des del pròxim 1 de gener, el nou sistema de comunicació d’incidències a la carretera substituirà els tradicionals triangles d’emergència. El dispositiu lluminós transmet la localització a la DGT i serà obligatori arreu del país.
David López Frías
La balisa V-16 ja és aquí. Aquests últims dies del mes de desembre són l’avantsala de la posada en marxa d’una iniciativa pionera al món en matèria de seguretat viària. Així doncs, a partir del pròxim 1 de gener, aquest sistema de comunicació d’incidències substituirà els tradicionals triangles d’emergència que es col·locaven a uns metres del vehicle avariat per senyalitzar una avaria.
El nou sistema consisteix en una petita balisa lluminosa que estarà directament connectada amb la plataforma DGT 3.0. Una mesura que serà obligatòria per a tots els vehicles i l’incompliment de la qual comportarà una sanció de 80 euros per als conductors que no la compleixin.
Per aprofundir en aquest nou sistema, EL PERIÓDICO ha parlat amb José Manuel Caramés, gerent de prevenda IoT de Telefónica Tech, que explica, pas per pas, com funcionarà el nou dispositiu, quin tipus de tecnologia fa servir o com es procedeix des de la Direcció General de Trànsit al rebre un d’aquests avisos:
Evitar sortir.
Caramés apunta que la balisa V-16 "és un dispositiu de presenyalització d’emergència, lluminós intermitent de color taronja, que substituirà als triangles d’emergència a partir de l’1 de gener del 2026 per senyalitzar un vehicle immobilitzat per avaria o accident".
El procediment, en cas d’avaria, és el següent: "El conductor del vehicle detingut per aquestes raons haurà de col·locar i activar aquesta balisa a la part alta del vehicle, gràcies als potents imants que incorpora, per ser vist per la resta dels conductors i evitar així haver de sortir del vehicle per haver de col·locar la senyalització d’emergència amb el conseqüent risc d’atropellament".
Una vegada activada, "la geolocalització del vehicle es comunicarà a la DGT (plataforma DGT 3.0) en temps real i de forma anònima a l’encendre la balisa, gràcies al GPS incorporat i a la connectivitat IoT, que és la tecnologia que permet connectar els dispositius i que aquests enviïn dades com la localització per ajudar a prendre decisions informades". El matís de "forma anònima" és rellevant, ja que ja circulen notícies falses per xarxes que afirmen que la connexió enviarà dades dels conductors a la plataforma.
"La DGT, a través del Punt Nacional d’Accés o plataforma DGT3.0, s’encarregarà de gestionar les dades que enviïn les balises per avisar a la resta dels usuaris de la ubicació del vehicle parat a través dels plafons informatius amb l’objectiu de reduir l’efecte sorpresa i la probabilitat de col·lisions", resumeix Caramés.
Una targeta SIM.
Respecte al tipus de tecnologia que fan servir aquests dispositius, el gerent de prevenda IoT de Telefónica Tech explica que "les balises connectades porten incorporada una targeta SIM integrada amb connectivitat IoT vàlida durant 12 anys. La tecnologia IoT permet connectar els dispositius i que aquests comparteixin dades per ajudar les organitzacions, públiques i privades, a optimitzar la seva presa de decisions". Telefónica Tech està proporcionant connectivitat IoT a més del 70% dels models de balises V-16 certificats per la DGT, remarca Caramés.
La connectivitat IoT de Telefónica Tech proporciona cobertura a tot el territori nacional i garanteix, a més, que l’enviament de les dades de la balisa a la plataforma DGT 3.0 es produeix de forma segura i anònima amb un baix consum de la bateria. La plataforma de connectivitat gestionada KITE, a través del seu component IoT Data Ready, exclusiu de Telefónica Tech, garanteix la recepció fiable i robusta de les dades de la balisa per part de la DGT.
Caramés diu que "Telefónica Tech té un laboratori (TheThinX), on els fabricants proven les seves balises per obtenir la certificació del correcte funcionament de les telecomunicacions i geoposicionament com a pas previ a l’homologació per part de la DGT".
país pioner.
Espanya es converteix així al país pioner en utilitzar aquest tipus de dispositius. "Tot i que hi ha alguns precedents de proves pilot i iniciatives amb sistemes d’il·luminació d’emergència, posicionament i trucades d’emergència (e-call), Espanya és pionera en la implantació per llei de l’ús d’aquestes balises connectades, gestionades mitjançant una plataforma estatal (DGT 3.0)".
Assenyala Caramés que "gràcies al xip GPS i a la connectivitat IoT, la ubicació del vehicle aturat a causa d’una avaria o un accident arriba a la plataforma DGT 3.0, qui gestiona les dades enviades per les balises de forma anònima per alertar la resta dels usuaris de la via de l’existència d’un incident". Una vegada s’ha rebut l’avís, "la DGT serà qui s’encarregarà de comprovar les dades reportades per la balisa activada i informarà de la posició del vehicle per millorar la gestió del trànsit i la seguretat viària".
