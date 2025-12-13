Noves obres
La Font Màgica de Montjuïc inicia la segona fase de modernització sense interrompre els seus espectacles
Barcelona licita un projecte de mig milió d’euros per renovar el sistema electroacústic d’aquesta atracció gairebé centenària
Barcelona renova el seu Cap d’Any i estrenarà xou de la Font Màgica per a una festa «única a Europa»
La Font Màgica de Montjuïc reobre per la Mercè amb nous controls i llums de led
Meritxell M. Pauné
La Font Màgica de Montjuïc prossegueix el seu procés de modernització. L’atracció barcelonina és gairebé centenària i arrossegava importants carències tècniques. Després d’una primera fase d’obres, que ha renovat la sala de control i la il·luminació de la font, ara toca el torn al sistema electroacústic, és a dir, al so que acompanya la coreografia d’aigua i color. L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat els treballs per gairebé mig milió d’euros.
Aquesta etapa serà compatible amb la recuperació dels xous de la Font Màgica, que actualment tenen lloc els dijous, divendres i dissabtes a les 20.00 h i 20.30 h. Va reobrir el dia del Piromusical de la Mercè, aquest setembre, després d’aixecar-se les restriccions per sequera i finalitzar-se la primera bateria de treballs indispensables per a la posada al punt.
«Es mantindran operatius i en funcionament els espectacles programats, excepte en alguns períodes puntuals», indiquen fonts municipals a EL PERIÓDICO. L’actuació, explica el consistori, «consisteix a renovar i millorar la instal·lació d’àudio de la Font Màgica a partir d’un nou sistema de so». La font, per cert, no oferia música originalment: es va dissenyar ‘muda’ i no va ser fins al 1976 que es va incorporar música a les coreografies.
Abans de l’estiu
La previsió municipal és que aquestes noves obres «estiguin acabades durant el segon trimestre de l’any 2026», abans de l’estiu que ve. El termini d’execució són quatre mesos, segons la documentació del projecte. Durant aquest temps conviuran a la font el personal ordinari de manteniment i gestió amb els operaris de l’empresa especialitzada Elecnor, de Cornellà de Llobregat, que ha rebut aquest novembre l’encàrrec per 474.000 euros.
Va ser l’única que es va presentar a la licitació, anunciada al juliol per la promotora municipal BIMSA. Entre les tasques que haurà d’efectuar Elecnor, consta la substitució de tots els altaveus vells i la col·locació d’alguns més en punts cecs de l’actual sistema de so. També caldrà nou cablatge, que respongui a les normatives vigents, així com estendre canalitzacions i fibra òptica fins al centre de control. Es desmuntarà i retirarà el cablatge i els quadres existents, que no es poden aprofitar per ser obsolets.
Compte enrere per al centenari
El rejoveniment de la Font Màgica s’emmarca en un programa de millores i obres a Montjuïc per a la commemoració del centenari de l’Exposició Internacional del 1929, que va transformar la muntanya costanera de Barcelona en un polo cultural i esportiu. Presideix la plaça Carles Buïgas, batejada precisament amb el nom de l’enginyer que va dissenyar la font. Aquesta esplanada rectangular viurà els pròxims anys un redisseny complet, gràcies a l’ampliació del MNAC ja en marxa i la projecció aquí d’una estació de la línia de metro L2 prolongada.
«De totes les obres que va deixar a Barcelona l’Exposició Internacional del 1929 difícilment en trobaríem una altra de tan popular com la Font Màgica», remarca el Catàleg d’Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona. La fitxa d’aquest element, elaborada per Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria, recorda que la dictadura de Primo de Rivera havia fet caure les Quatre Columnes monumentals de Josep Puig i Cadafalch, que simbolitzaven la senyera, i «va quedar un espai immens que s’havia d’omplir».
L’enginyer Carles Buïgas (1898-1983) treballava ja per a l’Exposició, concretament en els projectes d’il·luminació. Així que se li va encarregar idear una gran font i la va dotar dels avenços tècnics de l’època. «Amb procediments bastant artesanals va aconseguir que en aquesta font brollessin 2.600 litres d’aigua per segon gràcies a un motor de cinc bombes i 1.100 cavalls de potència. Va aconseguir utilitzar fins a trenta jocs d’aigua amb coloracions diferents i aviat la gent la va batejar com a Màgica», resumeix. Tot i que continua sent considerat el pare de la font, arquitectes contemporanis com Ignasi Solà-Morales i Beth Galí han posat en dubte que fos el seu únic autor.
La Guerra Civil va condemnar la Font Màgica a un llarg silenci. La va reactivar i va restaurar el mateix Buïgas el 1955. S’espatllava sovint, així que es va haver de sotmetre a una altra rehabilitació integral durant els anys 90. Va ser un dels escenaris més telegènics dels Jocs Olímpics del 1992 i tres anys després, el 1995, va debutar com a protagonista del Piromusical de la Mercè. El ‘boom’ turístic del nou segle la va consagrar definitivament com a icona de Barcelona.
Forma part del conjunt de fonts, cascades i estanys que decoren tota l’avinguda de Maria Cristina, que també es reurbanitzarà de cara al centenari. El 2010 es van restituir les Quatre Columnes de Cadafalch i des del 2013 la font i la senyera de pedra emmarquen l’espectacle de Cap d’Any de Barcelona.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa
- bonÀrea trasllada la seva botiga a Igualada per ampliar la seva superfície i gamma de productes