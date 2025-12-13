La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
L'acte central de la històrica peregrinació, que ha tingut lloc aquest dissabte al matí, ha comptat amb la presència del president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla
David Bricollé
La germandat de la Verge de Montserrat de Sevilla ha celebrat aquest dissabte els actes centrals de la seva peregrinació a l'abadia benedictina, com a pòrtic a les celebracions del seu 425è aniversari fundacional, i acabades de finalitzar les del mil·lenari del Monestir de Montserrat.
La celebració s'ha dut a terme arran de la invitació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat i ha permès una trobada històrica de les imatges de la Moreneta i la de nostra Senyora de Montserrat de Sevilla, plasmat en la missa d'acció de gràcies que ha presidit al migdia l'arquebisbe de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.
De la importància de l’acte en dona testimoni el fet que ha comptat fins i tot amb la presència del president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla; i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, com a representant de la Generalitat. També hi han assistit l’alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras; el germà major de la Germandat de Montserrat de Sevilla, Juan Antonio Coto; la consellera de Cultura i Esports de la Junta d’Andalusia, Patricia del Pozo; i el secretari general d’Acció Exterior i Unió Europea de la Junta d’Andalusia, Enric Millo.
La part musical de l'eucaristia ha adquirit protagonisme propi, unint a les dues confraries en la seva veneració a la mateixa advocació de Montserrat. Així, ha comptat amb la participació del cor de la germandat del Rocío de Barcelona, filial de la patrona d’Almonte, la Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat i la intèrpret Rocío Moyano.
Durant l’ofertori s'han cantat unes sevillanes al·lusives a la presència històrica de la Verge de Montserrat de Sevilla a Catalunya. Per part seva, la missa ha finalitzat amb el cant del Virolai.
Rosari amb la Dolorosa
El rosari previ a la celebració eucarística també ha donat estampes històriques. Durant aquest acte, la imatge sevillana de la Verge de Montserrat, dolorosa d'autor anònim del segle XVII, ha recorregut des de les deu del matí els voltants de l'abadia portada en unes andes sota pal·li, tant pels seus germans com per confrares locals.
Els actes van començar aquest divendres 12, amb l'arribada dels pelegrins sevillans i l'acolliment per part de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, després de la qual es va dur a terme l'oració jubilar a l’abadia montserratina. Els actes finalitzaran aquest diumenge amb la celebració de la missa abans del retorn a Sevilla.
Fonts de la Generalitat han destacat que «aquesta peregrinació, que combina dimensió espiritual i commemorativa, reforça els vincles històrics, culturals i religiosos entre Catalunya i Andalusia, fent valdre la tradició compartida i la fraternitat entre ambdues comunitats».
La germandat de Montserrat va ser fundada a l'església de Sant Ildefons de Sevilla per part d'un grup de catalans instal·lats a Sevilla per al comerç amb Amèrica. Les primeres regles com a germanor de penitència daten de 1601, prescrivint ja la seva sortida en estació de penitència el Divendres Sant, tal com avui continua celebrant-se.
A partir del nomenament, el 1851, dels Ducs de Montpensier com a germans majors honoraris, la corporació va gaudir d'un període d'esplendor tant en l'àmbit intern com patrimonial. La germandat resideix en l'actualitat a la capella de Montserrat, al costat de l'església de Santa Maria Magdalena, al centre de Sevilla.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa