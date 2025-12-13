13 i 14 de desembre
Els millors mercats de Nadal per comprar regals originals aquest cap de setmana a Barcelona
Diferents entitats i hotels organitzen ‘markets’ de creadors i marques singulars, que en alguns casos inclouen gastronomia
Barcelona s’omple, des de divendres, de disseny, art i noves propostes creatives amb el Disseny Market al DHub
Patricia Castán
El Nadal torna a disparar el muntatge de mercats efímersde regals originals a Barcelona, on es poden trobar tota mena de productes, en alguns casos objectes artesanals, de disseny o amb característiques que els fan únics. El calendari del 2025 ha concentrat aquest cap de setmana propostes molt diverses, repartides per tota la ciutat.
🎅🏻1. La Algodonera Market
L’Hotel Cotton House (Gran Via, 670) torna a celebrar el seu mercat nadalenc aquest cap de setmana, de 12.00 a 20.00 hores, amb entrada lliure, que aquest any combinarà gastronomia i parades de comerciants locals. La seva recepció s’ha convertit en un bosc màgic, i al seu interior organitzaran també activitats gratuïtes, tot i que algunes requereixen reserva prèvia. Per exemple, dissabte de 12.00 a 13.30 i de 16.00 a 17.30, i diumenge de 12.00 a 13.30 hores, hi haurà tallers infantils per elaborar galetes. Diumenge hi haurà un concert de nadales a les 18.00 hores, i durant tot el cap de setmana en algunes franges horàries es podran entregar les cartes al Pare Noel o al patge reial.
🎅🏻2. Market solidari de Nadal de la Fundació Adana
L’entitat, creada el 1997 per donar resposta a les necessitats socials i educatives de persones amb trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), organitza del 10 al 13 de desembre un mercat a l’exterior de la seva seu (avinguda del Tibidabo, 15. Barcelona) amb finalitats solidàries. El que es recapta ajuda a oferir les beques anuals. Es poden adquirir a bon preu articles de marques col·laboradores com Mango, Masderm, Martiderm, Reebok, Bóboli, Massan, Toni Pons, Casa Batlló, Diversocks, Mr.Wonderful i d’altres. De 10.00 a 19.00 hores.
🎅🏻3. Disseny Market Barcelona del FAD
L’oferta de disseny, art i artesania es torna a donar cita al DHub (pl. de les Glòries, 37-38) els dies 12, 13 i 14 de desembre (divendres de 15.00 a 20.00 h, dissabte i diumenge de 10.00 a 20.00 h, entrada 3 euros) com a punt de trobada per a tots els que busquin creativitat i producció local en les seves compres nadalenques. Impulsat pel FAD (Foment de les Arts i del Disseny), que agrupa les principals associacions de les diferents disciplines del disseny, l’arquitectura, l’art i l’artesania, aquest mercat nadalenc celebra la diversitat i la innovació.
Entre aquests hi figuren marques i creadors amb propostes originals en moda, complements, objectes per a la llar, joieria contemporània, artesania, publicacions, mobiliari, il·lustració, il·luminació o peces d’art en edició limitada. La selecció es fa també amb criteris de proximitat i sostenibilitat. Aquest any inclou novetats com la iniciativa solidària ‘Pòsters x Gaza’ i un nou sistema de classificació dels seus estands, on a més conviuen creadors emergents i consolidats.
🎅🏻4. Market Almanac House
Els dies 13 i 14 de desembre torna la segona edició del mercat que organitza l’hotel Almanac Barcelona (Gran Via, 619-621) a la seva Grand Penthouse Suite. Allí es podran adquirir bosses de mà de Mietis, peces de Maria Roch i AMT Studio, vestits de Carlota Barrera, joies de Júlia Duran, sabates de Sabinis, cosmètica de Carelia i Olevi, llenceria de Camila CTG, ulleres de Carmelas i sabons de Meva Barcelona, en el que es converteix en un aparador local de talent i creativitat. Aquest any incorporen gastronomia, i també la cocteleria d’autor d’Azimuth a la terrassa de la suite 705. A més, el seu restaurant Virens es transformarà en un ‘market’ de productes locals.
🎅🏻5. Imagina Christmas Market Les Tres Torres
El mercat que organitza la divisió d’esdeveniments Imagina de l’agència de comunicació Monkeys s’ha convertit en una cita imprescindible a la zona alta de Barcelona. Aquest any comptarà amb 45 estands, zona gastronòmica i zona infantil. Els dies 13 i 14, d’11.00 a 20.00 hores, desplegarà una oferta variada per comprar regals o passar una bona estona, en un fantàstic jardí a la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri, al carrer de Nena Casas, 47.
🎅🏻6. Fàbrica Lehmann Market
Els dies 13 (d’11.00 a 20.00 h) i 14 de desembre (d’11.00 a 18.00 h) torna una altra edició del carismàtic mercat de Nadal que se celebra a la Fàbrica Lehmann (Consell de Cent, 159). Oferiran productes de dissenyadors, artesans i artistes, per als que busquen regals i compres amb personalitat. S’instal·laran les parades de creadors participants en el mercat, però, a més, els locals del recinte estaran oberts al públic, amb articles en venda i també faran diversos tallers.