Sanitaris demostren la revenda de cites per homologar els títols / DAVID CASTRO

Nieves Salinas

Madrid

El moviment Homologación Justa Ya (HJY) va presentar ahir un informe amb proves que evidencien la revenda il·legal de cites telefòniques per a tràmits d’homologació i equivalència de títols en el Ministeri d’Universitats per fins a 200 euros. Una cosa de què venen avisant des de fa mesos, explica a EL PERIÓDICO Cynthia Vargas, portaveu. Al mateix departament que dirigeix Diana Morant, mitjançant un mail enviat al setembre. També ho van denunciar davant la Policia Nacional, el 26 de novembre, i davant el Defensor del Poble, a través d’una queixa formal, el 9 de desembre.

Vargas assenyala que, el 10 de desembre, el diputat popular Pedro Navarro va presentar aquest informe i les denúncies durant la compareixença de la ministra Diana Morant al Congrés dels Diputats. "Estàvem esperant la seva resposta davant aquesta denuncia però en les dues intervencions que ell va fer, la ministra no va respondre", es queixa.

Activitat il·legal

El col·lectiu recorda que les cites són un servei públic i gratuït i revendre-les és una activitat il·legal. Vargas assenyala que la denuncia que han fet ara és "un gran pas" després de mesos d’investigació. "Ningú s’ha de lucrar amb la desesperació de les persones en procés d’homologació", van assenyalar. "La gent està patint massa", va admetre Vargas.

En la investigació s’explica que el Ministeri d’Universitats va habilitar dins dels seus canals d’ajuda un sistema de cites telefòniques d’atenció personalitzada per oferir suport als professionals que es troben en procés d’homologació i equivalència de títols estrangers.

La situació, diu el col·lectiu, ha generat "gran preocupació" entre els professionals afectats, "que perceben una falta de control intern en el sistema d’assignació i una absència de mecanismes de verificació i denuncia pública".

