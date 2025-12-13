Sant Adrià reivindica protagonisme
L’alcaldessa Filo Cañete augura la culminació del procés de transformació de la ciutat amb sis grans projectes, entre ells les Tres Xemeneies i el desembarcament d’Inditex, per als quals preveu que els pròxims cinc anys seran clau.
Jordi Ribalaygue
Sant Adrià de Besòs, la ciutat d’uns 39.000 habitants enganxada a Barcelona, afronta cinc anys que han de ser clau per al que la seva alcaldessa, Filo Cañete, defineix com la culminació de la transformació de la localitat després de la recuperació del litoral amb les Olimpíades i la construcció del port i el campus universitari al voltant del Fòrum. Ara els principals reclams són la futura arribada de les oficines d’Inditex i el complex de la indústria audiovisual que s’idea al nou barri de les Tres Xemeneies. S’hi afegeixen quatre grans projectes més amb què Sant Adrià vol reclamar protagonisme en l’àrea metropolitana, amb la inversió de més de cent milions d’euros a la Mina inclusivament. A aquest paquet que pretén canviar el relat d’una població amb una història que sovint s’ha vist mal condicionada pel veïnatge amb la capital, s’hi poden afegir les expectatives que la incineradora d’escombraries de Tersa es tanqui i es traslladi fora del municipi, una aspiració respecte a la qual l’Ajuntament es mostra optimista.
Amb aquests plans en perspectiva dins de la ciutat més d’altres als voltants que conflueixen amb el riu Besòs, "Sant Adrià agafa ara centralitat en l’àrea metropolitana", va afirmar Cañete dijous en una audiència pública oberta als veïns. "Volem que el territori del Besòs tingui un potencial importantíssim en l’àrea metropolitana i convertir-nos en la capital del Besòs: tenim les condicions per poder-ho aconseguir", va assenyalar la dirigent socialista.
En aquest sentit, Cañete va defensar que la localitat està "aprofitant" les "potencialitats i les oportunitats" econòmiques de regeneració i nous serveis que emergeixen amb la perspectiva que la metròpolis creixi i es rehabiliti al voltant del Besòs. Va afirmar que es procura que Sant Adrià sigui una "ciutat que creï riquesa i, encara més important, que generi més serveis" per als seus habitants i, fins i tot, atragui persones d’altres punts de l’entorn de Barcelona. "No només ho fem pensant en nosaltres, sinó que volem que també sigui un avenç fora de la ciutat", va apuntar.
Cañete va posar especial èmfasi en el desembarcament d’Inditex i la mutació de l’entorn de les Tres Xemeneies en el hub audiovisual, amb inici d’obres en els dos casos cap al 2027. L’alcaldessa va recordar que el gegant tèxtil ha permutat els seus terrenys amb Alcampo a Sant Adrià perquè quatre filials de la firma tèxtil gallega (Massimo Dutti, Bershka, Oysho i Lefties) hi erigeixin les seves oficines centrals, mentre que la cadena comercial hi edificarà una botiga més reduïda que l’actual, sense galeria comercial.
L’alcaldessa va indicar que, al marge d’haver propiciat un acord entre les dues grans companyies, el consistori veu un "interès públic enorme" en l’operació. Va remarcar que comportarà la remodelació d’una de les vies principals de la població, l’avinguda de la Platja, i trams d’altres tres vies adjacents. "També generarà llocs de treball, economia i impostos que revertiran en la ciutat i en la qualitat de vida dels ciutadans", va indicar Cañete. L’Ajuntament analitza quins ingressos li pot arribar a reportar Inditex.
Sobre la reconversió de les Tres Xemeneies en l’anomenat Catalunya Media City, Cañete va insistir en el mateix propòsit ambiciós que manifesta la Generalitat. "Serà un referent no només a Catalunya i Espanya sinó també a escala europea. És de les actuacions que, en els pròxims anys, ens situaran en un punt de mira internacional", va assegurar. L’alcaldessa va afegir que hi ha converses amb el Govern d’Espanya per descontaminar la franja de costa adjacent a l’antiga central tèrmica: "Guanyarem espai de litoral i connexió directa amb Barcelona i Badalona, que ara és l’únic tram de costa a Catalunya que està desconnectat".
Pisos i vies verdes
Pel que fa a altres plans, Cañete va explicar que l’Ajuntament mira de desencallar la construcció d’uns 140 pisos –amb l’objectiu que almenys la meitat siguin públics i de protecció oficial– i un auditori a l’antiga fàbrica de cartró, en el límit amb Santa Coloma de Gramenet. També va al·ludir a la intenció de construir habitatges i d’atraure nova activitat a la Via Trajana perquè pugui ser un "important pol econòmic".
Al seu torn, Cañete es va referir a projectes que es tramen a la frontera de Sant Adrià amb Santa Coloma i Badalona. Per exemple, la creació d’un "gran laboratori d’innovació urbana" a la masia de Can Rigalt o la possibilitat que l’Ajuntament estudia de presentar-se amb Badalona a la convocatòria del pla de barris de la Generalitat. A més, va esmentar els fons europeus per "dignificar" els baixos de l’autopista C-31 entre Sant Adrià i Badalona.
