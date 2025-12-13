La tornada del «casc»: Ametller Origen automatitza la devolució d’envasos de vidre
Un projecte pilot permet tornar ampolles de llet i kombucha de forma senzilla i obtenir una compensació econòmica, fomentant un model de consum més responsable i sostenible
Fins als anys 70, 80 i fins i tot principis dels 90, tornar el «casc» —l’ampolla de vidre— era una pràctica comuna en bars, colmados i botigues de barri. El sistema funcionava amb dipòsit: pagaves un petit extra al comprar l’ampolla i el recuperaves al tornar-la. Era un hàbit culturalment normalitzat i sostenia un model circular fins i tot abans que aquest terme s’estengués.
Però, amb l’arribada del plàstic, l’expansió del supermercat modern i la cultura d’«un sol ús», aquell hàbit que garantia una nova vida a ampolles de llet, refrescos o cervesa va caure en desús. El reciclatge va passar llavors a ser l’estratègia principal per optimitzar els recursos i minimitzar els residus. En l’actualitat, en plena revisió dels nostres models de consum i davant la pressió dels desafiaments climàtics, la reutilització torna amb força i sorgeixen noves, modernes i senzilles maneres de fer-ho.
Innovació i tecnologia
El que abans es feia de manera natural, ara es combina amb tecnologia i nous models logístics donant com a resultat solucions com la instal·lada a la botiga d’Ametller Origen al carrer Numància, 47-53, a Barcelona. Es tracta del primer establiment de distribució alimentària a Espanya que compta amb una màquina automàtica de recollida d’envasos reutilitzables de vidre.
Aquesta prova pilot forma part del projecte Re-Retail: recuperació d’envasos reutilitzables en el punt de venda, impulsat per Grup Ametller Origen amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i coordinat per la consultora de sostenibilitat Inèdit, i permet als consumidors tornar envasos de vidre de productes com la llet Letona o la kombucha Flax. Per cada retorn, reben una compensació econòmica que poden utilitzar en les seves compres -0,45 euros per les ampolles de llet i 0,25 euros per les de kombucha-. Després, gràcies a la col·laboració amb POTS, empresa especialitzada en serveis circulars, les ampolles recuperades s’higienitzen i reincorporen al circuit de distribució, allargant la seva vida útil, reduint residus i fomentant un model de consum més responsable.
«Com a empresa B Corp, treballem cada dia per reduir el nostre impacte mediambiental. L’ampolla de kombucha Flax està dissenyada per ser reutilitzada, i projectes com aquest estan, per tant, molt alineats amb els nostres valors», assenyala Mar Barri, responsable de sostenibilitat de Kombucha Flax.
El procés és ràpid i senzill. No requereix apps, registres ni complicacions: només tornar l’ampolla i seguir amb la compra. Però el benefici per al medi ambient és clar. Segons els càlculs recollits en el projecte, reutilitzar un envàs de vidre redueix entre un 88% i un 90% l’impacte ambiental en emissions de CO2₂ equivalent, i entre un 78% i un 81% el consum d’aigua respecte a un envàs d’un sol ús.
Una estratègia global
Com destaca Alfred Vara, cap del Departament de Prevenció i Eficiència de Recursos de l’Agència de Residus de Catalunya, aquesta iniciativa arriba en un moment en què Europa prepara noves normatives que reforçaran la reutilització en sectors on fins ara ha sigut difícil d’implantar. «El projecte està alineat amb la prioritat d’impulsar la reutilització en el retail, un àmbit complex. A més, reforça la visió d’Ametller Origen, que s’avança a uns canvis normatius que transformaran els models de consum,» explica.
I és que, tot i que aquesta màquina de retorn és una novetat a Espanya, la circularitat és des de fa temps un pilar fonamental del pla estratègic d’Ametller Origen. «Amb iniciatives com aquestes avancem cap a models que redueixen la petjada de carboni de la nostra cadena de valor i construïm un sistema alimentari més responsable i eficient», explica Amaya Prat, responsable de sostenibilitat d’Ametller Origen. Com recorda, la cadena de supermercats va llançar el 2022, juntament amb Letona, el primer projecte d’envasos de vidre retornable del sector alimentari al país. Durant aquella primera fase, 15 botigues van oferir en exclusiva llet d’aquesta marca en ampolla retornable i el sistema va registrar una taxa de retorn del 46%, amb més de 7.896 ampolles tornades.
La companyia ha impulsat també altres mesures com la implantació d’Hallopack, un envàs amb un 80% menys de plàstic que permet estalviar més de 50 tones a l’any; ha substituït les bosses de plàstic per alternatives compostables o de paper i promou l’ús de bosses reutilitzables. A més, ofereix la possibilitat de comprar amb tàper propi a les seccions de carnisseria i xarcuteria, una iniciativa inclosa en el programa municipal «Barcelona Plàstic Zero», que evita 6,2 kg de residus per cada 100 compres realitzades amb envasos reutilitzables.
