Borrasca Emilia
València, en alerta vermella: la pitjor part, a partir del migdia, i amenaça les comarques del 29-O amb fins a 250 l/m2
Els models predictius de l’Aemet estimen que podrien caure més de 120 litres per metre quadrat a l’Horta Sud, el Camp de Túria i la Foia de Bunyol
Última hora de la borrasca Emilia i l’alerta vermella al País Valencià i Andalusia
Lluís Pérez
L’alerta vermella, decretada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a partir de diumenge al migdia, manté en suspens –una vegada més– la província de València. El litoral de tota la província entrarà en nivell de risc extrem a partir de les dotze del migdia, un nivell de perill que es mantindrà almenys –les previsions es poden actualitzar a mesura que avanci la borrasca Emilia– fins a les sis de la matinada de dilluns.
Tot i que les primeres hores de diumenge puguin ser més tranquil·les, meteorològicament parlant, s’ha de mantenir l’alerta i les mesures de prevenció perquè la situació anirà empitjorant a mesura que avanci la jornada dominical. Com va recordar ahir Emergències en un missatge Es-Alert enviat a les 19.23 hores de dissabte, es recomana evitar desplaçaments, acostar-se a cursos i barrancs i, en cas de trobar-se en zona inundable, es demana poder refugiar-se en zones altes. De fet, molts municipis –València, n’és un– van adoptar ahir mesures preventives i alguns de la zona zero del 29-O, com Aldaia, es van blindar davant possibles avingudes d’aigua i han suspès la seva activitat a l’aire lliure. També l’estrat esportiu ha suspès o ajornat moltes de les seves trobades programades.
Les hores més perilloses
Com es comentava anteriorment, el matí estarà marcat per les primeres precipitacions, tot i que seran de menys intensitat. No obstant, podran caure fins a 40 litres per metre quadrat en un període de sis hores. La borrasca Emilia començarà a fer-se notar per la comarca de la Safor i la resta del litoral sud de la província de València i, a poc a poc, anirà desplaçant-se al nord amb un recorregut en diagonal del litoral sud cap a l’interior nord. Així s’observa en el sistema de predicció Harmonie-Arome, que es pot consultar en la pàgina de l’Aemet.
A partir del migdia és quan es podran començaran a registrar acumulats importants de fins a 60 litres per metre quadrat en alguns punts de les comarques de la Safor, la Ribera Baixa i l’Horta Sud. Serà llavors que el front s’acostarà a l’àrea metropolitana de València. No obstant, a mesura que avanci la tarda, els xàfecs de més intensitat aniran desplaçant-se cap a les comarques del Camp de Túria i la Foia de Bunyol, i es mantindran a l’Horta, la Ribera i a la part sud de l’àrea metropolitana.
La pitjor part, entre diumenge i dilluns
¿Quan plourà més? Segons les prediccions de dissabte a última hora, la pitjor part de l’episodi de precipitacions sota l’alerta vermella s’espera a partir de les set de la tarda, tot i que no es descarta que es pugui anticipar unes quantes hores. Els models s’actualitzen contínuament i es poden produir canvis durant les pròximes hores. Ja va passar en l’episodi del setembre quan s’esperava que el pitjor episodi tingués lloc a l’est de la ciutat de València i, finalment, es va desplaçar cap al mar.
No obstant, el model Harmonie-Arome sí que recull que la pitjor franja horària serà entre les set de la tarda de diumenge i la una de la matinada. Serà durant aquelles hores que poden caure fins a 250 litres per metre quadrat en sis hores en alguns punts de l’Horta Sud i els registres poden superar els 120 l/m2 a molts punts de la Ribera, l’Horta, la Foia de Bunyol i, de manera puntual, a localitats del sud del Camp de Túria. Són justament algunes de les localitats de l’anomenada zona zero de la dana que, tot i que el 29 d’octubre del 2024 no van registrar precipitacions importants, es van emportar la pitjor part de la barrancada.
Molta precaució
Els ensenyaments de les anteriors alertes vermelles estan avançant les mesures preventives, al contrari del que va passar el 29-O. L’Es-Alert amb 17 hores d’antelació, les recomanacions per a les zones inundables o l’ampliació del personal de dispositius com els del Consorci Provincial de Bombers, que mobilitzen per a diumenge més de 250 efectius, són algunes de les decisions preses aquest dissabte moltes hores abans de l’entrada a la franja de màxim perill. Les restriccions es podrien ampliar després de la reunió que mantindrà el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, a primera hora del matí de diumenge des del Centre de Coordinació d’Emergències a l’Eliana.
S’ha de veure si els pronòstics meteorològics es compleixen, però la prevenció mai sobra. La xifra de víctimes mortals del 29-O és ja 230, per les últimes incorporacions fetes per la jutge de la dana partint dels informes de l’Institut de Medicina Legal, i encara hi ha famílies que pugnen perquè els seus familiars, morts dies després de la barrancada, siguin considerats víctimes mortals de la catàstrofe natural que va afectar València fa 14 mesos.
