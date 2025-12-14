L’H, centenari com a ciutat | L’APOSTA
Classes per als nous veïns
Un projecte de l’AFA de l’escola Joaquim Ruyra de l’Hospitalet acull cada curs a més de 800 veïns del districte IV, el 70% dones. Comparteixen aula amb estrangers nouvinguts que aprenen la llengua.
Helena López
La Carmen va arribar derivada pel CAP en el que es coneix com una "prescripció social". Va començar com a voluntària, fent acompanyament a grups d’alfabetització. Al seu país d’origen tenia formació universitària, que no ha pogut homologar mai a Catalunya, on ha treballat de netejadora, de manera que ensenyar a llegir la va ajudar a millorar l’autoestima. I de ser acompanyant ha passat a ser també alumna de costura i patronatge. Fa quatre anys una altra alumna que aprèn en els cursos d’alfabetització i participa en el projecte comunitari Compartim Vida, on la Carmen ensenya a parlar castellà a veïnes que desconeixen l’idioma, "una cosa molt potent per a ella", diu Karla Montenegro, directora de l’Escola de Vida Les Planes-La Florida (EdV), "espai comunitari de formació permanent" –aquesta és la definició oficial– impulsat per l’AFA de l’escola Joaquim Ruyra.
Una escola singular d’adults intergeneracional –des de 16 anys fins a més de 80– que es va posar en marxa el setembre del 2019. Nascuda en el marc del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida de l’Ajuntament de l’Hospitalet, cada any hi passen entre 800 i 1.000 alumnes del districte IV de l’Hospitalet i n’hi ha més de 200 en llista d’espera, sobretot per als cursos de català (40%), castellà (50%) i alfabetització (10%).
Al revés que la Carmen, la Mercedes va entrar en l’EdV com a alumna d’alfabetització, classes a les quals continua acudint, però ara també és professora de patronatge. "Per a moltes veïnes aquest és un espai de socialització. La Mercedes té 83 anys, ha sigut modista tota la vida al barri i fa classes de patronatge mentre continua sent alumna d’alfabetització", assenyala Verónica Cano, coordinadora del projecte. "I participa també a Dones en Rodes", afegeix Alba Domínguez, que és tècnica social de l’EdV.
Espai d’acollida
Dones en Rodes és un projecte destinat a dones –el 70% dels alumnes de l’escola són dones– que no han anat mai en bicicleta. El punt en comú entre totes les participants del projecte –premiat el 2023 per l’AMB per l’ús de la bicicleta com a eina d’inclusió social– ja tinguin 20 anys o més de 80, com la Mercedes, "és que no han pogut aprendre mai a anar en bici", prossegueix Domínguez. Com tantes altres formacions del centre va sorgir a partir de les necessitats detectades. En aquest cas, d’autonomia i llibertat per poder desplaçar-se.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa