David Quirós: «Les decisions que impacten a l’Hospitalet es prenen ara a l’Hospitalet»

Àlex Rebollo
L’Hospitalet de Llobregat compleix un segle com a ciutat, i David Quirós, un any i mig com a alcalde. Quirós aprofita l’efemèride per posicionar la ciutat a Catalunya i esbossa amb EL PERIÓDICO els principals reptes locals dels pròxims anys.
Pregunta (P). L’Hospitalet està submergit en plena celebració del seu centenari com a ciutat. ¿Quins motius hi ha per a la commemoració?
Resposta (R). Era important reconèixer aquest centenari per commemorar una efemèride. Però, sobretot, commemorar d’on venim i quina és la ciutat que s’ha anat construint tots aquests anys, amb onades de moviments migratoris i tanta gent treballadora que ha vingut a sumar. També és important enviar un missatge clar als més joves. L’Hospitalet és una ciutat que ha tingut un passat importantíssim, que l’ha convertit en una ciutat amb present. I sobretot una ciutat amb futur: generarem oportunitats perquè els joves puguin també créixer aquí.
P. ¿Què li és més difícil de gestionar a l’Hospitalet després d’aquest primer any com a alcalde?
R. Avui dia, la seguretat és un tema que preocupa molt els ciutadans i ens preocupa al govern municipal. Ens agradaria anar molt més ràpid en els canvis sorgits de les decisions. A partir d’aquí, la resta de reptes que afrontem com a ciutat s’aniran aclarint i es podran enviar missatges d’esperança i de progrés com sempre ha fet l’Hospitalet.
P. Sembla que els populismes calen cada vegada més en ciutats metropolitanes com l’Hospitalet. ¿El preocupa l’auge de l’extrema dreta?
R. Em preocupa que les polítiques públiques no arribin als ciutadans, perquè aquesta és la causa de l’auge de l’extrema dreta. El nostre repte aquí és que les institucions públiques siguin efectives. Quan el ciutadà percep que les polítiques públiques ajuden a millorar la seva qualitat de vida, la dreta i els discursos populistes de l’extrema dreta desapareixen. L’Hospitalet és una ciutat de treballadors i treballadores que han vingut a construir des de la suma de la diversitat. Polítiques de dreta que exclouen i que no pensen en el 100% de la població són una amenaça real per al desenvolupament i les oportunitats de la ciutadania.
P. Els veïns reclamen polítiques de seguretat més efectives. També en matèria de neteja. ¿Quan es començaran a notar els canvis?
R. Més enllà de les dades que cal revertir, els veïns em transmeten que els canvis es comencen a notar. Em diuen que veuen més policia i les intervencions contra locals que generen problemes. Quant a neteja, estem ja desenvolupant tot el nou contracte: els pròxims mesos arribaran més de 150 vehicles i més de 4.000 contenidors. El veí ho percebrà.
P. Han començat a tancar el conflicte amb la Guàrdia Urbana. Parlen de la necessitat d’incorporar més agents o de construir una nova comissaria. ¿En quin punt està?
R. Era prioritari tancar aquest conflicte de relació entre l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana. Havíem de garantir que les condicions dels agents són les millors. Ja hi ha un acord signat entre els sindicats i l’Ajuntament, ratificat pel 90% de la plantilla de la Guàrdia Urbana. D’altra banda, aquest 2025 s’hi han incorporat 27 agents. Aquest final d’any hem fet una nova convocatòria en la qual ja hem incorporat sis nous agents i 20 més ja s’estan formant a l’escola de Mollet perquè el juny del 2026 s’hi puguin incorporar. L’any que ve la idea és tornar a fer una nova convocatòria d’unes 40 places més. A poc a poc, anem enfortint i modernitzant aquest col·lectiu, que és tan necessari en el nostre dia a dia.
P. L’exalcalde Corbacho ha explicat a EL PERIÓDICO els seus retrets a Núria Marín per «ser capaç d’anticipar els reptes que venien». ¿Com valora el pas de la seva predecessora per la ciutat?
R. Cada etapa és una realitat diferent. Nosaltres hem d’afrontar uns nous reptes que la ciutat demana. Des del 15 de juny del 2024, una vegada analitzats aquests reptes, el que estem intentant és plantejar aquestes solucions per donar resposta a les necessitats reals de la ciutat. A partir d’aquí, el temps jutjarà tots els que hem tingut la responsabilitat de ser alcalde. Eren uns moments complicats, perquè ella assumeix la responsabilitat de governar la ciutat enmig d’una crisi econòmica brutal l’any 2008 i això va condicionar moltíssimes de les decisions que s’han hagut d’anar prenent en els anys successius. Consegüentment, això també condiciona algunes realitats a les quals avui hem de donar resposta.
P. Corbacho ens va explicar també que alguna vegada es truquen. ¿De què parlen?
R. El que vaig fer al prendre possessió com a alcalde va ser parlar amb els tres alcaldes que m’han precedit [Corbacho, Marín i Pujana]. Era un tema de respecte institucional i a la seva persona. La primera trobada amb cada un va ser molt cordial i de respecte institucional i ells es van posar a la meva disposició per a qualsevol cosa que pogués necessitar. És veritat que amb Corbacho hem tingut alguna trobada més, perquè ell estava treballant també per poder fer una donació al museu d’algun material que ell conserva de la seva etapa com a alcalde i ho hem anat coordinant. Són més reflexions de com veiem el dia a dia, no només a la ciutat, sinó en la política general.
P. L’Hospitalet té grans projectes econòmics sobre la taula, com el futur pol biomèdic o el soterrament de la Gran Via. ¿Beneficiaran l’Hospitalet més enllà de Barcelona?
R. L’intercanviador de la Torrassa, l’entorn de Fira Barcelona, el soterrament de la Granvia o l’arribada del nou Clínic són projectes estratègics no només de ciutat, sinó de país. La firma del conveni per al soterrament amb el president Illa va ser una mostra de l’oportunitat que tenim com a ciutat de decidir les coses que passen al mateix l’Hospitalet. Ara, les coses ja no es decideixen en un despatx a Barcelona o en un despatx a la Generalitat. És l’Ajuntament de l’Hospitalet el que lidera aquestes polítiques que, amb la complicitat d’un Govern liderat per Salvador Illa, impacten a la ciutat. Ara, les decisions que impacten directament a l’Hospitalet es prenen a l’Hospitalet, a la taula dels grans. I, si no hi estem d’acord, ens aixequem i continuem avançant d’una altra manera. El més important és que l’Hospitalet està liderant el seu propi futur.
P. El Pla del Samontà es pressuposta en uns 350 milions. Per ara, no obstant, només s’han anunciat 15 milions, dels quals 12 són municipals. A més, han renunciat a la primera convocatòria del Pla de Barris. L’oposició ho ha criticat. ¿Què respon?
R. És cert que, de moment, l’aportació per al Samontà de la Generalitat no és la mateixa que la de l’Ajuntament. S’anirà igualant: l’aportació anirà a més, però el que no podem és pressupostar una quantitat que no podem executar. Quant al Pla de Barris, hem de ser eficients i estàvem limitats a presentar un sol barri. Per nosaltres, això no era eficiència. El Samontà són cinc barris. L’oposició, que espero que conegui bé la ciutat, sap que els barris estan separats per tiralínies i es toquen. La llei de barris ens limitava.
P. Al final és el seu partit, el PSC, el que està liderant totes les administracions. ¿Com es gestiona?
R. Doncs la discrepància de vegades és més complicada, però quan hi ha voluntat, i s’ha demostrat amb la firma del conveni amb el president Illa, les anem fent desaparèixer. És el paper de la política, tant amb companys del partit com amb qualsevol grup polític que vulgui, per dibuixar un futur millor per a l’Hospitalet. Si sempre confrontem, si no posem solucions compartides a sobre de la taula, tornen a aparèixer certs populismes.
P. Ha lloat el treball fet amb el Govern per a l’acord del soterrament de la Granvia. ¿Amb l’AMB també hi ha entesa?
R. Sí, amb l’AMB s’està donant el treball de col·laboració. És veritat que tenim algun problema, sobretot en el servei d’autobusos que no funciona. Però l’AMB està prenent les decisions perquè aquest servei es presti en condicions i perquè, a més, els drets dels treballadors estiguin garantits.
P. Falta un any i mig per a les municipals. ¿Es veu amb ganes?
R. Sí, per descomptat. Crec que tenim un gran projecte per a la ciutat, que tenim un repte importantíssim i que l’Hospitalet és una ciutat amb moltíssim futur i en constant transformació. Després d’un any i mig, estic amb la mateixa força i la mateixa energia que el 15 de juny del 2024. Estem preparats per al repte de continuar governant i transformant la ciutat de l’Hospitalet.
