SALUT
La indústria de la longevitat creix al ritme de la IA
Els experts creuen que, en un termini de 5-10 anys, millores en la nutrició permetran allargar la vida. I d’aquí 50 anys es viurà una revolució en aquest àmbit
Patricia Martín
"La indústria de la longevitat és la que més creix al món. Haurà mogut una cinquena part del PIB mundial al finalitzar el 2025. L’acceleració des del punt de vista tecnològic i d’inversió en longevitat només és comparable amb la intel·ligència artificial, el desenvolupament de la qual també està vinculat a la longevitat perquè es necessita tractar multitud de dades per millorar la salut", explica Francisco Larrey, fundador del congrés Longevity World Forum, que en la seva quarta edició reunirà al febrer a Madrid científics, experts i tecnòlegs.
La indústria de la longevitat, en la qual estan invertint des de grans fortunes a fons d’inversió, capital risc, inversors privats i instituts de salut públics, està en auge perquè "la població cada vegada viu més anys però, sobretot, vol viure millor, és a dir, poder estar amb 80 o 90 anys amb energia i la ment sana", apunta Larrey. "Volem viure tant com sigui possible, però amb la màxima qualitat possible", afegeix. De fet, les empreses i els centres de recerca no només busquen allargar la vida, un fet que ja s’està aconseguint, ja que a Espanya l’esperança de vida ha escalat als 84 anys, sinó que els últims anys que es viuen de més, no es pateixin grans problemes de salut.
"Prevenir l’aparició de les malalties relacionades amb l’edat representa un profund canvi de paradigma respecte a les pràctiques mèdiques tradicionals, que solen abordar les malalties i els símptomes a mesura que sorgeixen", assenyala l’informe.
Les àrees en les quals s’estan produint més investigacions són el camp de la medicina regenerativa i rejoveniment cel·lular; en teràpies que estan dissenyades per frenar malalties relacionades amb l’edat i en tecnologies de detecció precoç i que promouen un envelliment saludable.
Així mateix, el sector analitza com es pot utilitzar la intel·ligència artificial per identificar biomarcadors d’envelliment, que serveixin per accelerar l’arribada de nous fàrmacs. Tot això unit a la gerociència, la disciplina científica que busca entendre la connexió entre els processos biològics de l’envelliment i el desenvolupament de malalties associades a la vellesa, càncer o l’Alzheimer.
El repte
El repte és de grans dimensions, perquè les malalties associades al pas dels anys tenen una arrel comuna, però les investigacions dels últims anys han revelat que l’envelliment no és un únic procés, sinó múltiple i ha arribat l’hora d’entendre les interaccions entre si. Per exemple, intervé la senescència, que és quan les cèl·lules deixen de dividir-se. Al seu torn, el sistema immunitari es debilita i deixa de reconèixer les amenaces, com proliferació de cèl·lules anòmales que poden desembocar a un tumor. A més, les cèl·lules mare perden la capacitat de diferenciar-se en tipus diferents de cèl·lules i regenerar teixits o òrgans i el sistema de neteja deixa d’eliminar substàncies tòxiques.
Malgrat la dificultat, impera l’optimisme en el sector. "D’aquí a 10 anys tindrem un escenari totalment diferent per la velocitat a la qual avança la IA i l’interès dels fons d’inversió en la longevitat", acaba assenyalant Larrey. Coincideix, en part, amb aquesta anàlisi José Viña, catedràtic i investigador en gerociència, que considera que "a curt termini, d’aquí a uns 5 o 10 anys, es podrà allargar la vida una mica, no tant amb fàrmacs, que encara estan en una fase més experimental, sinó amb combinacions de suplements que optimitzin la nutrició, una qüestió sobre la qual s’està investigant molt". I, a 50 anys vista, es viurà una revolució.
