Marcos Vázquez, creador del popular blog Fitnes Revolucionari: "Per aprimar-se la clau és el dèficit calòric, proteïnes i entrenar força"
«Allò de fer cinc àpats al dia és un mite, el cos pot funcionar amb dos o tres»
«Les relacions socials formen part de les receptes per envellir amb bona salut»
Patricia Martín
¿Quines diria que són les claus per envellir bé?
Les grans claus, perquè no tenim grans secrets, passen per fer coses senzilles i avorrides, però amb constància. Arribar als famosos 8.000 o 10.000 passos al dia no és suficient. Necessitem incloure dus o tres sessions de treball de força a la setmana. I portar una dieta mediterrània, basada en aliments frescos mínimament processats. A més, intentar dormir almenys set hores i amb un patró regular. I a mi m’agrada afegir un altre pilar: les relacions socials, que són tan importants com la resta.
¿Quins són els errors més freqüents i que al final ens treuen anys de vida?
El sedentarisme, que és un dels grans mals moderns. Jo sempre dic que la inactivitat física ens treu més vitalitat que el pas dels anys i que no deixem d’entrenar perquè envellim, sinó que envellim perquè deixem d’entrenar. Moltes de les coses que atribuïm a l’edat són en realitat fruit del sedentarisme. En segon lloc, la dieta d’envasaments, precuinats i ultraprocessats. En tercer lloc, que dormim menys per la sobreestimulació de la tecnologia. Un altre mal endèmic és l’estrès, que també contribueix significativament a disminuir anys i qualitat de vida.
¿Quin patró alimentari protegeix més de l’envelliment i quins mites cal trencar?
La dieta mediterrània és la que més beneficis ha demostrat: verdures, fruites, llegums, fruita seca, peix blau, ous i carn amb moderació. Quant als mites, encara en persisteixen molts, com el de fer cinc àpats al dia, quan el nostre cos pot funcionar perfectament amb dos o tres. El més important és la qualitat i la quantitat del que mengem. El problema és que solem menjar raonablement bé als tres menjars principals, però després afegim menjar porqueria entre àpats, com snacks o productes de les màquines expenedores.
¿És el dejuni intermitent una pràctica recomanable?
És beneficiós, però, com sempre, depèn de la dosi. S’ha vist que espaiar més la finestra de dejuni nocturn, avançant el sopar, aporta beneficis, ja que sopars copiosos abans d’anar a dormir empitjoren el descans i la digestió. Tots fem dejuni nocturn, i si l’allarguem una mica més, és més recomanable.
¿Quins són els pilars per poder aprimar-se ?
Tres de molt clars. El primer és el dèficit calòric sostenible. És a dir, menjar menys del que gastem però de manera sostenible, perquè un dèficit massa gran ens farà passar gana i provocarà pèrdua de massa muscular. El segon és ingerir prou proteïna, ja que aporta més sacietat i ajuda a reduir la pèrdua de múscul. I el tercer, entrenar força, perquè no només minimitzem la pèrdua de massa muscular, que és un dels grans perills de les dietes mal plantejades, sinó que també guanyem múscul, cosa que facilita el manteniment del pes perdut, ja que augmenta el metabolisme i ens anima a moure’ns més al llarg del dia. Aquests tres punts són clau.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa