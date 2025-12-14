Auge de la malaltia
La consellera de Salut recomana utilitzar mascareta al transport públic davant l’epidèmia de grip a Catalunya
Pané recorda que la Generalitat no té competències per imposar el tapaboques en trens i busos, al mateix temps que defensa que les persones amb símptomes es cobreixin i es ventilin sales on es facin actes
Catalunya obliga a utilitzar mascareta en hospitals, CAP i residències per contenir la grip
ACN
La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, ha recomanat aquest diumenge l’ús de la mascareta en el transport públic en l’actual context d’epidèmia de grip. A més, ha dit que les persones amb símptomes també haurien de portar-la en general i s’haurien de ventilar les sales on se celebrin trobades socials.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Pané ha recordat que el Govern català no té competències per actuar en aquests àmbits. Sí que ha destacat que l’Executiu de Salvador Illa ha regulat allí on sí que podia fer-ho, als centres sanitaris i residencials.
D’altra banda, la consellera ha explicat que la vacuna actual no s’ajusta al virus predominant de la grip que circula, ja que és una mutació. No obstant, ha assegurat que s’està veient que sí que funciona contra la gravetat de la malaltia. A més, ha apuntat que s’espera una epidèmia «una mica més llarga».
Mesures com en la covid
Pané ha explicat que la mutació del virus que circula aquest any és nova. Es tracta del subtipus A (H3N2) variant K, que, segons les últimes dades oficials, representa un 69% dels casos. Això ha provocat que la vacuna que s’està administrant no tingui la totalitat del virus, però, sí, «una part», de manera que protegeix «una miqueta», segons la titular de Salut. En tot cas, la consellera ha destacat que el que sí que s’està observant és que la vacuna «protegeix dels casos greus», i per això ha instat tota la població a vacunar-se.
Sobre la severitat, i segons el que s’observa en països on l’epidèmia ja ha passat, Pané ha apuntat que no s’estan veient tants casos greus com es podria esperar d’un virus nou. Més enllà de la vacuna, Pané ha recomanat aplicar totes les mesures preventives que es van donar a conèixer especialment durant la pandèmia de covid, com l’ús de la mascareta segons els contextos, la ventilació i el rentat de mans. «Ara no és la covid, però les mesures de prevenció són les mateixes», ha manifestat.
La incidència de la grip als centres sanitaris s’ha observat inicialment entre els nens i la gent jove, que són els primers que acostumen a contagiar-se, i «progressivament» van entrant persones més grans. Amb tot, els ingressos a l’uci són principalment de persones amb problemes crònics que s’agreugen amb la grip. Pané ha destacat que el sistema públic de salut «fa temps que es prepara» i que, com cada any, el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) es posa en marxa entre l’1 de desembre i finals de març.
Epidèmia llarga
Salut afirma que el pic podria arribar per Nadal, tot i que Pané reconeix que al tractar-se d’una mutació «és una miqueta difícil» dir quan passarà. El que sí que s’ha observat en altres països és que, una vegada assolit el pic, no hi ha una baixada ràpida, sinó que el nombre de casos «baixa lentament». Per això, ha alertat que l’epidèmia d’aquest any pot tenir una durada més llarga.
D’altra banda, Pané ha explicat que «progressivament» s’anirà incorporant a la cartera de serveis l’ampliació del cribratge del càncer de còlon fins als 75 anys, afegint-hi un any més cada exercici fins al 2030. Quant a la possibilitat d’estendre els cribratges en altres càncers, com el de mama, ha afirmat que moltes vegades es parla d’aquestes ampliacions «com si fos una decisió política o de recursos», quan ha reivindicat que ha de ser una decisió avalada pels tècnics.
La consellera ha afirmat que expandir un cribratge pot comportar molts elements positius, però també negatius, com falsos positius. «Són els experts els que diuen quan s’han d’ampliar o no», ha insistit. A més, ha destacat que, més enllà dels recursos econòmics, fan falta especialistes capaços de llegir adequadament les proves.
En tot cas, ha dit que s’està estudiant, conjuntament amb el Ministeri de Sanitat, la possibilitat d’ampliar els cribratges d’altres tumors, com el càncer de mama o implantar el de pulmó, però sempre tenint en compte l’opinió dels tècnics sobre quan és adequat fer-ho i sobre quins són els recursos tecnològics que s’han de tenir per fer-ho bé. A més, Pané ha destacat la importància d’aconseguir que la gent acudeixi als cribratges, ja que ha explicat que en el cas del de mama, que es fa en dones de 50 a 65 anys, només hi acudeixen el 60% de les que podrien fer-ho. Entre aquesta població es detecten uns 1.400 càncers, i Pané ha plantejat que, si hi anés tota la població que està cridada als cribratges, es podrien detectar 1.000 tumors més.
Finalment, ha valorat que la vaga de metges convocada actualment és per l’estatut marc que s’està negociant a escala estatal i que és competència del Ministeri de Sanitat, no de la conselleria. En tot cas, ha assegurat que des de l’Administració catalana s’han impulsat taules de diàleg per conèixer les inquietuds dels professionals.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa