Registres meteorològics

La borrasca Emilia deixa fins a 150 litres per metre quadrat en un sol matí al sud de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya recull acumulacions de fins a 152 mil·límetres a Falset i de més de 85 mil·límetres al Perelló

El temporal obliga a activar avisos de nivell groc i taronja en gran part del territori per a aquest dilluns

Tarragona activa el pla municipal per intensitat de pluges.

Tarragona activa el pla municipal per intensitat de pluges. / Lorena Sopena - Europa Press

Valentina Raffio

Barcelona

El pas de la borrasca Emilia per Catalunya ha deixat acumulacions de fins a 150 litres per metre quadrat en diversos punts del territori i descàrregues de tres litres per metre quadrat en tot just un minut. Es tracta de registres excepcionals que s’han donat en tan sols un matí i que presagien dies d’intenses pluges.El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos per acumulació i per intensitat de pluges des d’aquest dilluns fins com a mínim dimecres. Protecció Civil ha activat la prealerta del seu pla davant inundacions i reclama a la població extremar precaucions mentre duri aquest episodi i, sobretot, allunyar-se de rius, rieres i barrancs a les Terres de l’Ebre i el litoral de Tarragona davant possibles inundacions i crescudes sobtades dels cursos.

Els registres apunten que en qüestió d’hores l’Emilia ja ha deixat xifres excepcionals a Catalunya. En tan sols un matí, en municipis com Falset, a la província de Tarragona, s’han acumulat fins a 152 litres per metre quadrat i tot apunta que les pluges continuaran descarregant amb força a la zona durant tota la jornada. En localitats com Torroja del Priorat o el Perelló s’ha superat de llarg el llindar dels 85 mil·límetres en poques hores. També destaquen registres com els d’Alcanar, on s’han acumulat més de 25 litres en tot just 30 minuts i fins a tres litres per metre quadrat en tot just un minut.

El Meteocat ha activat desenes d’avisos de nivell groc per acumulació i per intensitat de pluja a tot Catalunya des d’aquest dilluns al matí fins dimecres al migdia. Aquest dilluns, a partir del migdia, els avisos se centren en el terç nord-est, des del Garraf fins al Solsonès i arribant fins a l’Empordà, on es podrien acumular fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores i tempestes torrencials que podrien descarregar més de 20 mil·límetres en 30 minuts. Dimarts, els avisos s’estenen a tot el litoral i prelitoral català, des de l’Empordà fins a les Terres de l’Ebre, davant un escenari de fortes precipitacions. I dimecres s’espera que les pluges més intenses es concentrin al litoral de Tarragona així com a l’extrem sud del territori.

TEMES

