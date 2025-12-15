Tradició
Els gitanos de la Mina reviuen el Nadal flamenc de Barcelona
Jordi Ribalaygue
Els veïns de la Mina van reviure aquest cap de setmana una celebració que, expliquen els que promouen i difonen la cultura del poble gitano, no es repetia des de l’època dels poblats de barraques de Barcelona, l’origen de moltes de les famílies del veïnat situat a Sant Adrià de Besòs. Caldria, doncs, remuntar-se als temps del Somorrostro, la Perona, Montjuïc i el Camp de la Bota –el rastre dels quals es va esborrar al desplaçar els seus habitants a blocs com els de la Mina– per evocar una tarda multitudinària de gresca i germandat prenadalenca al ras semblant a la de dissabte al barri, que reclama atenció per no ser només notícia per aldarulls o misèries, sinó també quan ofereix personalitat, resistència i orgull.
Un bon nombre de petits i grans van sortir al carrer per rememorar una tradició que, tot i que perviu sobretot en comunitats gitanes del sud d’Espanya, mai va arrelar a la Mina amb el vigor d’abans, llavors al caliu d’una foguera entre construccions precàries. L’anomenen simbomba, una fórmula tan senzilla com distintiva per festejar el Nadal, que atrapa per l’estómac i desencadena alegria. Es va donar mostra d’això al peu del bust de Camarón de la Isla, quilòmetre zero del veïnat, donant a degustar el típic potatge de vigília gitano –a base de cigrons i bacallà, entre altres ingredients– i molt de flamenc.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta