TRIBUNALS
La Fiscalia de BCN urgeix els notaris a avisar en cas d’abús als avis
El ministeri públic insta els professionals a "extremar les precaucions" i a comunicar si detecten possibles estafes o apropiacions de béns de persones vulnerables
J. G. Albalat
Els casos d’abús econòmic o estafes a persones vulnerables, com avis o persones amb discapacitat, augmenten i és de summa importància detectar-los al més aviat possible per frenar aquesta situació i investigar l’autor del delicte. La Fiscalia de Barcelona ha posat el focus en aquest assumpte i ha impulsat en els últims mesos la col·laboració amb professionals i entitats, tant públiques com privades, perquè l’avisin de possibles irregularitats. L’últim col·lectiu a què el ministeri públic s’ha dirigit és el dels notaris. Així, la Fiscalia ha demanat a aquests professionals que si sospiten que algú s’està aprofitant d’una persona gran ho comuniqui per poder no només investigar, sinó també, si és necessari, requerir judicialment que se li assigni un assistent.
La fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, i els responsables del servei de protecció de les víctimes i del servei de les persones amb discapacitat i gent gran, Silvia Armero i Antonio Torres respectivament, consideren indispensable la col·laboració dels notaris per evitar fraus, ja que per les seves mans passen la firma de poders i d’escriptures de compravenda, que, en ocasions, serveixen perquè cuidadors o familiars s’apoderin del patrimoni d’un avi o d’una persona vulnerable aprofitant-se de la seva debilitat. Aquest any, a la Fiscalia de Barcelona s’han registrat 190 diligències d’investigació, el doble que el 2024, i el 65% són per estafa i apropiació indeguda a gent gran i, en ocasions, amb maltractaments.
La fiscal en cap, segons va revelar ella mateixa fa uns dies, ha abordat aquest tema amb el Col·legi Notarial de Catalunya. Cal recordar que a Barcelona hi ha almenys quatre procediments judicials en marxa per presumpta estafa a avis en què hi ha implicats notaris. En un d’aquests assumptes, el fiscal reclama 10 anys de presó per al notari Sergio González Delgado (investigat en un altre cas). I en un altre assumpte es demanen més de 14 anys de presó per al notari Enrique Peña, que està suspès de funcions. Aquests dos processos estan pendents de la celebració del judici.
Les persones que pretenen apoderar-se del patrimoni de la gent gran s’aprofiten, segons la fiscal Silvia Armero, "de la soledat, de la necessitat d’estima" de les víctimes. "Els afectats deixen entrar a la seva vida persones que l’únic que persegueixen és treure’ls els diners", remarca. Si no es detecta a temps, el frau és difícil de revertir. "La població està envellint i el delinqüent ho sap i sap les debilitats d’aquestes persones", insisteix Armero. La Fiscalia General de l’Estat té firmat un protocol de col·laboració amb els bancs, tot i que, a Barcelona només hi va haver tres avisos.
Valorar la capacitat
"Ara falten els notaris", recalquen des de la Fiscalia de Barcelona. Els fiscals consideren que aquests professionals "han de valorar la capacitat" d’una persona que accepta atorgar uns poders a tercers. "El notari ha d’extremar les precaucions", afirmen.
Al seu entendre, si aquests professionals observen que una persona no està en les seves plenes capacitats per firmar una escriptura, que vegin "influència indeguda" o que sospitin d’una manipulació "han de parar i comunicar-ho a fiscalia".
En dos anys, la fiscalia només ha rebut dues alertes per part de notaris. A més, segons el fiscal Torres, s’està detectant que s’estan firmant actes notarials en què s’atorguen poders a un assistent quan l’avi perd les seves capacitats, però afegeixen una cosa preocupant: l’assistent no necessita autorització judicial.
El Col·legi Notarial de Catalunya va afirmar a EL PERIÓDICO que els notaris són "uns dels valedors i garants més importants per a les persones amb discapacitat i per a les vulnerables, a l’aplicar directament la Convenció de Nova York del 2012 que obliga tots els funcionaris a promoure’n l’autonomia perquè prevalgui la seva voluntat, desitjos i preferències". Precisen que "en els últims 20 anys s’han firmat a Espanya més de 200 milions d’escriptures públiques i no hi ha cap sentència judicial ferma que faci retret a la forma en què els notaris exerceixen aquesta funció.
