Noves obres
La Font Màgica de Montjuïc inicia la segona fase de modernització
Barcelona licita un projecte de mig milió d’euros per renovar el sistema electroacústic de la veterana atracció, inaugurada el 1929. La reforma no interromprà els espectacles.
Meritxell M. Pauné
La Font Màgica de Montjuïc prossegueix amb el seu procés de modernització. L’atracció barcelonina és gairebé centenària i arrossegava carències tècniques importants. Després d’una primera fase d’obres, que ha renovat la sala de control i la il·luminació de la font, ara li toca el torn al sistema electroacústic, és a dir, al so que acompanya la coreografia d’aigua i color. L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat els treballs per gairebé mig milió d’euros.
Aquest etapa serà compatible amb la recuperació dels xous de la Font Màgica, que actualment tenen lloc els dijous, divendres i dissabtes a les 20.00 i 20.30 hores. Va reobrir el dia del Piromusical de la Mercè, aquest setembre, després que s’aixequessin les restriccions per sequera i que finalitzés la primera bateria de treballs indispensables per a la posada al punt.
"Es mantindran operatius i en funcionament els espectacles programats, excepte en alguns períodes puntuals", indiquen fonts municipals a EL PERIÓDICO. L’actuació, afegeix el consistori, "consisteix a renovar i millorar la instal·lació d’àudio de la Font Màgica amb un nou sistema de so". La font, per cert, no oferia música originalment: es va dissenyar muda i no va ser fins a 1976 que es va incorporar música a les coreografies.
Abans de l’estiu
La previsió municipal és que aquestes noves obres "estiguin acabades durant el segon trimestre de l’any 2026", abans de l’estiu que ve. El termini d’execució són quatre mesos, segons la documentació del projecte. Durant aquest temps conviuran en la font el personal ordinari de manteniment i gestió amb els operaris de l’empresa especialitzada Elecnor, de Cornellà de Llobregat, que ha rebut aquest novembre l’encàrrec per 474.000 euros.
Va ser l’única que es va presentar a la licitació, anunciada al juliol per la promotora municipal BIMSA. Entre les tasques que haurà de realitzar Elecnor, consta la substitució de tots els altaveus vells i la col·locació d’alguns més en punts cecs de l’actual sistema de so. També farà falta un nou cablatge, que respondrà a les normatives vigents, així com estendre canalitzacions i fibra òptica fins al centre de control. Es desmuntarà i retirarà el cablatge i els quadres existents, que no poden aprofitar-se perquè estan obsolets.
El rejoveniment de la Font Màgica s’emmarca en un programa de millores i obres a Montjuïc destinat a commemorar el centenari de l’Exposició Internacional de 1929, que va transformar la muntanya costanera de Barcelona en un pol cultural i esportiu. Presideix la plaça Carles Buïgas, batejada precisament amb el nom de l’enginyer que va dissenyar la font. Aquesta esplanada rectangular viurà els pròxims anys un redisseny complet, gràcies a l’ampliació del MNAC ja en marxa i una nova estació de la línia de metro L2 prolongada.
Icona de l’Exposició
"De totes les obres que va deixar a Barcelona l’Exposició Internacional de 1929 difícilment en trobaríem una altra que fos tan popular com la Font Màgica", assenyala el Catàleg d’Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona. La fitxa d’aquest element, elaborada per Jaume Fabre i Josep Maria Huertas Claveria, recorda que la dictadura de Primo de Rivera havia fet caure les Quatre Columnes monumentals de Josep Puig i Cadafalch, que simbolitzaven la senyera, i "va quedar un espai immens que s’havia d’omplir".
L’enginyer Carles Buïgas (Barcelona, 1898-1979) treballava ja per a l’Exposició, concretament en els projectes d’il·luminació. Així que se li va encarregar idear una gran font i la va dotar dels avenços tècnics de l’època. "Amb procediments bastant artesanals va aconseguir que en aquesta font brollessin 2.600 litres d’aigua per segon gràcies a un motor de cinc bombes i amb 1.100 cavalls de potència. Va aconseguir utilitzar fins a trenta jocs d’aigua amb coloracions diferents i aviat la gent la va batejar com a màgica", resumeix.
