La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
Els menors de 30 anys empenyen cap a un canvi de format de les celebracions, que també viren cap a la informalitat
Martí Sosa
L’arribada de la generació Z —els nascuts entre el 1997 i el 2021— a l’oficina també està canviant les regles dels sopars d’empresa de Nadal. La celebració corporativa manté l’essència més o menys intacta, però el format s’està redefinint cap a trobades més informals i, si pot ser, fora de l’horari nocturn. Així ho assenyalen informes com el publicat recentment per la consultora Hays i també veus a peu de despatx. «Sí que m’agrada reunir-me amb els companys en un ambient distès, però millor si no és de nit ni entre copes ni balls —apunta l’Olga, de 26 anys—. Si no hi ha gaire gent de la teva edat, la conversa deriva cap a temes nostàlgics que no entens i, amb l’alcohol, a vegades la gent es posa una mica pesada».
El sopar, val a dir, continua sent encara la trobada reina. Però més enllà del factor generacional també hi ha altres inquietuds, com la conciliació, els hàbits saludables o la diversitat cultural, que empenyen cap a nous tipus de trobades. Per exemple, apunta la consultora, els dinars corporatius —més compatibles amb la vida personal— o els esdeveniments de tarda, que permeten gaudir-ne sense acabar a altes hores de la matinada. Els canvis, de fet, arriben en un moment de crisi del format: només el 26% dels empleats asseguren sentir-se motivats davant aquest tipus d’iniciatives. De fet, la meitat s’hi mostren indiferents i fins a un de cada quatre ho viu amb estrès o angoixa.
De la major informalitat que aporten els menors de 30 anys en dona fe l’Aldo Sánchez, analista financer de 22 anys que recentment s’ha incorporat al món laboral. «Les noves generacions fem que les trobades siguin més informals, cosa que s’equilibra amb la gent més veterana», diu aquest jove, que veu en aquest tipus de trobades un espai per relacionar-se amb companys amb qui té bona sintonia i una porta oberta a fer amistats en l’entorn laboral. «Jo estic força motivat perquè et permet parlar amb la gent que veus cada dia, però d’altres coses que no siguin la feina», comenta.
Canvi de format
En aquesta transició nadalenca, les empreses també estan afegint diferents activitats per dotar de dinamisme i participació les celebracions. «Al meu sopar d’empresa sé que faran un repartiment de premis. Els mànagers són els qui nominen els treballadors i la gent vota. Jo he estat nominat a un: el de major creixement personal i professional», explica l’Aldo. Agraeix l’esforç de la seva empresa per convertir el sopar de Nadal en un ambient més festiu i distès, amb dinàmiques que permeten “enganxar” els treballadors. Tot i això, reconeix que l’única cosa que canviaria del Nadal corporatiu és l’alcohol, que ell eliminaria. «O almenys que no hi hagués barra lliure, perquè algunes persones se’n passen», apunta.
També afronta «amb moltes ganes» el dinar de Nadal de la seva empresa en Carlos Segura, mosso de magatzem de 23 anys. «Per a mi és una mica com una recompensa de l’any de feina» que, a més, serveix per generar vincle amb els companys i crear un espai on es pot parlar de qualsevol cosa. «A vegades es comenten quatre coses de feina, però també cadascú parla de la seva família, de les seves coses…». De fet, segons l’informe de Hays, tot i que un gruix d’empleats hi van a contracor, prop del 47% considera que contribueixen a generar vincle.
«Per a mi sí que contribueixen, en certa mesura, al sentiment de pertinença, de sentir-se cuidat», apunta en Carlos. I tot i que un dels arguments corporatius d’aquest tipus de celebracions és el de “fer equip”, el principal motor d’assistència dels empleats més joves és «passar-s’ho bé».
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»
- Althaia va diagnosticar prop de 1.600 nous casos de càncer el 2024
- Has treballat menys de 25 anys? Així és com pots aconseguir les cotitzacions gratuïtes de la Seguretat Social