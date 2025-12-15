La Generalitat alleugereix les restriccions d’accés a la zona de la pesta porcina
El comitè d’experts té previst donar a conèixer avui les primeres conclusions sobre l’origen del brot.
Es podrà accedir al medi natural dins del segon perímetre de protecció, però «amb precaució»
Jordi Grífol
Els veïns dels municipis del segon perímetre de protecció del brot de la pesta porcina africana (PPA), que engloba més de mig centenar de poblacions situades entre sis i vint quilòmetres del focus inicial, podran accedir al medi natural a partir avui, tot i que hauran de fer-ho amb precaució. La Generalitat va comunicar que en aquests municipis les restriccions s’anaven a "relaxar" a partir de la passada mitjanit, malgrat que continuaran restringides, per exemple, les activitats de grups organitzats. Està previst també avui que la Conselleria d’Agricultura doni a conèixer les primeres pistes de la investigació que porta a terme el comitè d’experts per determinar l’origen del virus detectat al terme municipal de Cerdanyola.
Els que seguiran amb les mateixes restriccions són els 12 municipis més pròxims al focus, la denominada zona zero, de fins a sis quilòmetres de ràdio. Es tracta de Cerdanyola, Barberà, Badia, Santa Perpètua de Mogoda, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Polinyà, Terrassa i Rubí. Allà continuarà sent prohibit l’accés als boscos, que ja han sigut perimetrats amb tanques.
Tal com va explicar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, la relaxació de les restriccions d’accés enmig natural en els municipis del segon perímetre (cosa que inclou poblacions com Barcelona, Badalona, l’Hospitalet, Granollers, Castellbisbal, Martorell, Olesa de Montserrat, Premià de Mar, Alella o la Roca del Vallès) permetrà als ciutadans anar al bosc "a passejar o en bici sols". Serà possible, doncs, accedir a parcs naturals, zones boscoses, cursos dels rius i rieres, prats i camps de cultiu fora dels nuclis urbans d’aquests municipis, però no fer-ho en grups. "Intentem evitar grans aglomeracions", va assenyalar Ordeig.
Missatge d’Illa
El president Salvador Illa també va fer una crida a la prudència i va recordar les mesures bàsiques de no alimentar els senglars ni deixar restes d’aliments o escombraries en contenidors accessibles. Una vegada blindat el radi de sis quilòmetres al voltant del punt zero del brot, els agents rurals van iniciar la captura de senglars a la segona corona de protecció, que s’estén fins a 20 quilòmetres. Per impedir el moviment de senglars fora de la zona infectada, van segellar 54 accessos, a més d’identificar 32 passos habituals.
Tot i que la Generalitat insisteix que, en aquests moments, totes les hipòtesis continuen obertes i que també s’han investigat empreses privades amb laboratoris que treballen amb el virus de la PPA (eminentment companyies farmacèutiques o de biotecnologia animal), totes les mirades se centren en el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA), a Bellaterra. Aquestes instal·lacions havien programat dos assajos relacionats amb el virus de la PPA els dies en què va ser localitzat el primer senglar mort.
