Jacques Barreau, vicepresident de Mitjans i Entreteniment Interactiu a TransPerfect: "A BCN l’intercanvi cultural és constant"
EL PERIÓDICO i Barcelona Global entrevisten professionals estrangers que han escollit la capital catalana com a lloc de residència. Des de la seva experiència aporten una visió diferent de la ciutat.
«Des de la ciutat és molt fàcil agafar un avió i estar en qualsevol lloc en molt poc temps»
El Periódico
Jacques Barreau és vicepresident de Mitjans i Entreteniment Interactiu a TransPerfect i compta amb més de 20 anys de lideratge en el sector de la localització. Anteriorment, va treballar a Warner Bros, i va dirigir la localització global en més de 40 idiomes de pel·lícules i sagues com Batman i Harry Potter. Des del febrer passat és el president de l’Entertainment Globalization Association (EGA).
¿Per què va escollir Barcelona?
Barcelona és una ciutat que respira art. Des de la seva arquitectura i els seus murals de carrer fins a la seva música i la seva energia. Com a músic i persona creativa, em vaig sentir atret immediatament. Havent crescut a Marsella, amb la meva dona, italiana de Roma, tots dos trobàvem a faltar aquest esperit del sud d’Europa mentre vivíem a Los Angeles. Barcelona ens va tornar tot això: la calidesa, el ritme, l’energia, l’estil de vida. A més, Europa se sent diminuta en comparació amb els EUA, i des de Barcelona és increïblement fàcil agafar un avió i ser en qualsevol lloc en molt poc temps.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Durant la meva etapa a Warner Bros vaig estar a càrrec del doblatge cinematogràfic en espanyol tant a Madrid com a Barcelona; va ser llavors quan vaig descobrir realment com d’internacional que és la capital catalana. És un autèntic gresol de cultures: francesos –naturalment, perquè compartim frontera–, però també italians, britànics, alemanys, llatinoamericans i molts més. La barreja impulsa un intercanvi cultural constant i alimenta la creativitat en innombrables àmbits.
¿Quin aspecte de la ciutat s’ha de millorar? ¿Com?
El trànsit s’està començant a sentir com el de qualsevol gran capital europea, i això s’està convertint en un problema. Tot i que els sistemes de tren i autobús funcionen molt bé i ofereixen alternatives sòlides a l’ús del cotxe, encara hi ha marge de millora. La ciutat també té una mica de delinqüència menor, principalment carteristes, i cal mantenir-se alerta. I si bé el turisme impulsa sens dubte l’economia local, també encareix els preus i alimenta la inflació immobiliària. És una d’aquestes situacions que tenen el seu costat positiu i el seu costat negatiu alhora.
¿Què espera de la Barcelona dels pròxims anys?
Barcelona s’està convertint en un centre internacional per a la localització i la tecnologia. La ciutat ja acull importants esdeveniments anuals com el Film Expo i l’ISE, que atrauen grans multituds cada any. Gràcies al seu ambient multilingüe i la seva mentalitat global, Barcelona és el lloc ideal per reunir persones de tot el món en esdeveniments d’aquest tipus.
¿Quina sent que és la seva ciutat? ¿Què és el que més troba a faltar?
Després d’haver passat gran part de la meva vida a Los Angeles, on van néixer els meus dos fills, avui em sento molt més a casa aquí. Trobava a faltar profundament el càlid mar Mediterrani. Les platges de Los Angeles són àmplies i espectaculars, però l’aigua sempre està freda, cosa que probablement explica per què tanta gent patina, va amb bicicleta o juga a vòlei i a bàsquet al llarg de la costa, des de Santa Mónica fins a Malibú. Són llocs emblemàtics i plens d’energia, però havent nascut a la vora del Mediterrani, sé que aquest és realment el lloc a què pertanyo.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta