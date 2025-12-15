Canvi climàtic
Joan Roig dimiteix com a alcalde d’Alcanar a ‘Salvados’: «Ens ve una cosa molt greu, molt greu»
«El nostre poble és un dels epicentres del canvi climàtic del litoral català»,
L’entrevista del programa de La Sexta va ser interrompuda per una alarma d’ES-Alert
El Periódico
«És per coherència. I perquè penso que és el millor per al meu poble», afirma. «El futur d’Alcanar és un futur que estarà marcat pel canvi climàtic. I, cregui’m, ens ve una cosa molt greu, molt greu». Així va dimitir com a alcalde d’Alcanar (Tarragona) Joan Roig. Ho va fer aquest diumenge davant les càmeres de ‘Salvados’, després d’haver hagut de gestionar una pandèmia i cinc alertes climàtiques.
Roig no pot més i va argumentar la seva decisió davant un Gonzo atònit, en una entrevista a La Sexta que fins i tot va haver de ser interrompuda per una alarma d’ES-Alert. El programa s’havia desplaçat a aquest municipi de 10.000 persones per mostrar la vida al límit d’un poble arrasat per l’aigua cinc vegades en set anys.
Roig no dubta a l’assenyalar el problema: el canvi climàtic i l’urbanisme del segle XX. «Hi ha diversos barrancs com aquest, que és un exemple paradigmàtic de tot l’urbanisme que es va anar desplegant durant les dècades dels 60, 70, 80, 90», explica, abans de remarcar que la progressiva sobreconstrucció va eliminar la capacitat de desguàs de la naturalesa. «Això provoca les conseqüències greus que hem vist en les pluges d’Alcanar», recalca.
L’orografia agreuja el problema, ja que Alcanar està envoltat de barrancs i a prop del Montsià. «És una muntanya molt vertical, a poca distància del poble i del mar. Allà s’expliquen moltes coses», perquè l’aigua baixa «amb molta agressivitat i en molt poc temps», i redueix al mínim la capacitat de reacció.
«El nostre poble és un dels epicentres del canvi climàtic del litoral català», sentencia Roig en el seu comiat. No obstant, no marxa amb la consciència tranquil·la: «Hauria d’haver executat moltes més accions per pal·liar els efectes d’aquest canvi climàtic».
