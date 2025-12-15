Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En Marxa Contra el Càncer Deichmann – Km x Tothom

Jordi Cotrina

Prop de 4.600 corredors van participar ahir en la novena edició de la carrera solidària, celebrada al Fòrum per recaptar fons destinats a la investigació oncològica. Organitzada per l’Associació contra el Càncer a Barcelona i patrocinada per EL PERIÓDICO, es va tornar a celebrar sota el lema I tu, per qui corres?

