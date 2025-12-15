En Marxa Contra el Càncer Deichmann – Km x Tothom
Jordi Cotrina
Prop de 4.600 corredors van participar ahir en la novena edició de la carrera solidària, celebrada al Fòrum per recaptar fons destinats a la investigació oncològica. Organitzada per l’Associació contra el Càncer a Barcelona i patrocinada per EL PERIÓDICO, es va tornar a celebrar sota el lema I tu, per qui corres?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta