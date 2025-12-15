Municipis i comunitats es llancen a la creació de pisos de lloguer assequible
Administracions com l’Ajuntament de Barcelona i el Govern regional de Madrid han anunciat plans per impulsar fins a 100.000 vivendes
Gabriel Santamarina
Ajuntaments, comunitats autònomes i fins i tot empreses públiques han recorregut durant els últims anys a construir habitatges destinats al lloguer a preus assequibles de la mà d’inversors privats, principalment promotors i fons d’inversió. I ho han fet obligats per la necessitat d’augmentar el parc públic, que actualment compta amb tot just 260.000 pisos, quatre vegades menys que la mitjana dels països de la Unió Europea. Segons càlculs d’EL PERIÓDICO, les diferents administracions públiques han impulsat o anunciat plans per desenvolupar fins a 100.000 pisos, una part dels quals ja estan operatius i en lloguer, si bé la majoria es troben encara pendents de licitar o en diferents fases de construcció.
¿En què consisteixen aquests plans de col·laboració publicoprivada? L’administració disposa d’un sòl que està sense construir i fa un concurs públic per cedir aquesta parcel·la durant diversos anys, generalment des de 45 fins a 75 exercicis. L’adjudicatari, generalment un promotor o un fons d’inversió, és l’encarregat de construir els pisos i els explota en règim de lloguer a un preu topat d’acord amb les condicions incloses en la licitació de l’ens públic. L’inversor explota el terra durant el període acordat, i obté rendibilitats que poden anar des del 4% fins al 8% a l’any i, passat el termini, torna el solar i els immobles a l’administració pública.
Antonio de la Fuente, director general del departament de Living de la consultora Colliers, assegura que aquest tipus de projectes són "l’única oferta d’habitatge de lloguer que s’està produint en aquests moments", a causa que és "pràcticament impossible" que a un promotor o a un inversor li surtin els comptes per portar a terme un desenvolupament sobre un sòl privat, tenint en compte el preu i els costos de construcció.
Els pioners en aquest tipus de programes a gran escala van ser la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Barcelona el 2021. El consistori català va proposar la creació d’una societat mixta, Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), participada en un 25% pel llavors Executiu d’Ada Colau, un 25% per municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el 50% restant en mans de privats. Després de la licitació, es van imposar Neinor Homes i Cevasa, que compten amb un 25% cadascun. La idea original era desenvolupar a mitjà termini 4.500 habitatges, però quatre anys després no s’ha finalitzat cap casa: n’hi ha 627 de repartides en vuit promocions que s’entregaran entre 2026 i 2027. La societat mixta està immersa en una segona fase que aspira a promoure 717 pisos més.
La Comunitat de Madrid fixa un objectiu més ambiciós per al seu Pla Vive, nom escollit per al programa que optava a posar al mercat 25.000 habitatges. Tot i que el Govern d’Isabel Díaz Ayuso no va complir les seves promeses, ja que en quatre anys amb prou feines ha licitat la construcció de menys de 13.000 pisos, és l’administració pública més avançada. Així, l’Executiu regional pot presumir de tenir 4.875 pisos de lloguer i 8.000 més en fase de licitació, construcció o adjudicació.
També a la capital, després dels resultats a escala autonòmica, l’Ajuntament de Madrid va adjudicar el 2023 els primers sòls amb capacitat per construir 2.134 pisos, alguns dels quals ja estan operatius i han començat a rebre els primers inquilins.
Subscriu-te per seguir llegint
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta