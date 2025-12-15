METEOROLOGIA
La pluja obliga a suspendre avui les classes a 30 escoles de València
El Periódico
Les intenses pluges que es van produir ahir al País Valencià i la previsió que continuessin amb força fins aquest matí, acompanyades de ratxes de vent i onatge, va obligar ahir a suspendre les classes en una trentena de centres educatius, tots ubicats a la zona zero de la dana del 2024. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) mantenia ahir a la nit activats els seus avisos de color vermell (màxim risc) al litoral de la província de València i, més al sud, a la costa i el nord d’Almeria. A la resta del País Valencià i a Múrcia, l’avís era de nivell taronja (risc mitjà) o groc (risc menor). Catalunya també es manté avui en alerta.
Al tancament d’aquesta edició, segons un balanç fet a les 22.00 hores d’ahir, l’episodi de precipitacions havia deixat acumulacions d’aigua de fins a 146,4 litres a la Font d’en Carròs, municipi de la comarca de la Safor, i registres superiors als 60 litres a Burriana, Vila-real, Onda i Nules (Castelló), així com Gandia i Oliva (València) i Xàbea (Alacant), entre altres localitats. La Generalitat demanava ahir a la nit "màxima prudència" per a les pròximes hores. Estava previst mantenir l’alerta vermella fins aquest matí. De fet, l’Aemet va advertir que les circumstàncies que influeixen en la formació d’aquest tipus de tempestes poden variar en qualsevol moment.
A Catalunya, el Servei Meteorològic (SMC-Meteocat) va emetre ahir un avís en previsió de pluges que avui podrien ser especialment intenses en els dos extrems del territori (Terres del Ebre i Empordà-Garrotxa). Podrien superar-se els 20 litres en 30 minuts.
