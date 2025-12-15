"Volem que els nostres estudiants siguin capaços de ser referents, de tenir impacte i liderar el futur dels seus sectors"
El nou Campus de Castellana d'UNIE Universitat, pertanyent a la xarxa d'educació superior Planeta Formación y Universidades, aviat acollirà tots els estudiants de les formacions de Ciències de la Salut. Parlem amb la seva degana, Marta Rodríguez perquè ens expliqui quin tipus de professionals requereix el futur sanitari i com aquest nou campus donarà resposta a la demanda.
Gema Carrasco
Les noves generacions de professionals sanitaris necessiten formar-se en entorns que s'assemblin a la pràctica clínica real. Comptar amb instal·lacions modernes, tecnològicament avançades i dissenyades específicament per a l'aprenentatge pràctic és clau perquè els estudiants desenvolupin les competències que demana el sector de la salut. Espais com ara laboratoris especialitzats, àrees de simulació i sales d'hospitalització permeten als alumnes familiaritzar-se amb els entorns de treball i preparar-se per a la pràctica professional.
1- D'aquí poc traslladeu la Facultat de Ciències de la Salut al nou Campus Castellana, ¿com reforçarà això la proposta formativa d'UNIE?
És un campus urbà amb una extensió de més de 25.000 m2 i estarà vinculat als projectes de Madrid Nuevo Norte i la Ciudad de la Salud. Aquest campus compta amb tota mena d'instal·lacions que són específiques de la facultat, entre les més importants un centre de simulació que albergarà un hospital simulat de 1.000 m2 amb sales d'habilitats, sales de simulació complexa, sales d'hospitalització, consultes, farmàcia comunitària o sala immersiva. També hi ha laboratoris específics d'anatomia, fisiologia, bioquímica o biologia molecular. Per als estudiants de fisioteràpia, compta amb una sala d’exercici terapèutic i biomecànica. Això ens permetrà seguir ampliant al futur el nostre portafolis en ciències de la salut, segurs que les instal·lacions i la formació que oferim està en línia amb les necessitats de les professions sanitàries. Aquest complex potenciarà un ecosistema integral de les ciències de la salut, preparant des de l'excel·lència els nostres estudiants dels graus i màsters que oferim.
2- ¿Quan us traslladeu i quins graus portareu?
Ens traslladem el 19 de gener perquè és just el començament del segon semestre i s’hi trasllada tota l'oferta de totes les titulacions de Ciències de la Salut. En aquest moment, pel que fa a graus, comptem amb Infermeria, Psicologia, Farmàcia, Biomedicina i Fisioteràpia, així com combinacions amb dobles graus. En màsters comptem amb un portafolis desenvolupat a l'àrea de psicologia, que inclou, per exemple, el Màster en Psicologia General Sanitària, en Fisioteràpia, el Màster en Teràpia Manual o Infermeria, el Màster en Direcció i Gestió d'Infermeria que prepara els nostres estudiants per a la direcció de centres hospitalaris.
3- ¿I com ha estat l'acollida entre els estudiants d'aquest nou campus?
Els estudiants l’esperen amb molta expectació. Quan el vegin, serà un “efecte wow”, a més estrenaran ells el campus. Serà natural que es comencin a veure amb uniformes o bates blanques i que estiguin tots els estudiants d'alguna titulació de salut convivint-hi, afavorirà molt el treball en equip o que es desenvolupin determinades competències, que després utilitzaran en el context professional.
4- El Campus Castellana se situa a prop de referents sanitaris com La Paz, Ramón i Cajal o l'Institut de Salut Carlos III. ¿Què suposa per als estudiants?
Això tindrà un gran impacte, perquè una de les qüestions més importants del nostre model acadèmic és la immersió professional, per la qual cosa estar a prop i tenir acords amb institucions i centres sanitaris de prestigi és fonamental. Sobretot, es facilitaran pràctiques externes i al nostre claustre, que és professional i combina docència i gestió acadèmica, el beneficiarà també aquesta proximitat.
"Volem que els nostres estudiants facin pràctiques i entrin en contacte amb les dues realitats de la pràctica professional, el sector públic i el sector privat"
5- També hi ha al voltant molta oferta sanitària privada. ¿Teniu conveni amb algun d'aquests partners privats?
Tenim convenis amb Quironsalud, amb el grup sanitari Vithas, amb el grup Emeis Ibérica, amb Hestia Alliance, és a dir, que en tindrem amb els hospitals que estan a prop. Tenim conveni amb l'Institut de Recerca Sanitària de l'Hospital Universitari La Paz (IdiPAZ) o amb el CSIC, que també és molt a prop. Volem que els nostres estudiants facin pràctiques i entrin en contacte amb les dues realitats de la pràctica professional, el sector públic i el sector privat.
6- ¿Quin tipus de competències i situacions podran entrenar els alumnes al centre de simulació de 1.000 m2?
Permetrà recrear escenaris de la pràctica clínica o de la realitat professional tal com se'ls trobaran en el futur. Així els estudiants es podran enfrontar a situacions complexes en entorns segurs per permetre'ls equivocar-se, reflexionar, que puguin desenvolupar habilitats o competències, però en un context segur i que això no es reprodueixi quan van a les pràctiques professionals. La finalitat del centre de simulació és garantir la seguretat del pacient i la seguretat de l’estudiant mateix en un futur.
També permet dissenyar escenaris de simulació específics, per exemple, a un mateix pacient el pot entrar a valorar el metge amb la infermera, amb el farmacèutic, amb un psicòleg o amb un fisioterapeuta. Aquest abordatge de les situacions de la pràctica clínica que es trobaran en un futur, podem recrear-lo allà. Permet desenvolupar competències com són el treball en equip, el coneixement del rol de cadascú i fomenta la presa de decisions, l'empatia, l'escolta activa i tot plegat amb una mirada humanista.
"Per exemple, en el Grau de Psicologia, la setmana passada va venir un pacient amb esquizofrènia que explicava als futurs psicòlegs com era viure amb aquesta malaltia. Això fa que es fomenti la mirada humanista de totes les esferes"
7- ¿Com treballeu des d'UNIE per aconseguir aquesta visió humanista?
La mirada humanista és el més important, que siguin capaços de posar-se al lloc de l'altre, d'escoltar i ajudar. Et posaré un exemple de com ho treballem perquè fa poc, en un dels escenaris de simulació per als estudiants de segon, que a més començaven les pràctiques 15 dies després en centres sociosanitaris, es van haver de posar els guants de tremolor, que simulen els tremolors d'un pacient de Parkinson. Vivenciar-ho en primera persona, que a més agafaven una ampolla d'aigua i no eren capaços de beure, els va impactar moltíssim.
També incorporem les associacions de pacients al pla d'estudis, per exemple, al Grau de Psicologia, la setmana passada va venir un pacient amb esquizofrènia que explicava als futurs psicòlegs com era viure amb aquesta malaltia. Això fa que es fomenti la mirada humanista de totes les esferes.
8- Una de les apostes de la UNIE són les metodologies actives com l'aprenentatge basat en reptes i problemes. ¿Com transformen aquestes metodologies la manera d’aprendre?
Canvia directament la perspectiva de l’aprenentatge. I ja no parlem de com s'ensenya, perquè no s'ensenya, sinó que s'aprèn. El professor en aquestes metodologies situa l'estudiant al centre del seu aprenentatge, de manera que els plantegem reptes o problemes de la pràctica i ells han de treballar de manera autònoma, de manera individual o en equip i desenvolupant i buscant l'aprenentatge per ells mateixos. El professor el que fa és acompanyar-los i orientar-los, però no dona les respostes a totes aquestes qüestions, sinó que han de ser els estudiants els que busquen la solució a tots aquests reptes que els posen.
"Els nostres estudiants han de tenir coneixements en salut pública, epidemiologia, han de saber tenir cura de pacients crònics, han de tenir molta preparació en salut mental, perquè això és el que es requereix en aquest moment"
9- El vostre claim és “Prepara't per ser”. ¿Què significa per a vosaltres?
El pas per la universitat suposa un procés d'aprenentatge que va més enllà de les competències tècniques i es converteix en una etapa per créixer i construir les bases del futur. El nostre claim 'Prepara't per ser' significa entendre que cada dia i cada aprenentatge compta des del primer minut. Per això, acompanyem cada estudiant al llarg la seva titulació, en un campus dissenyat per potenciar el seu desenvolupament, assegurant-nos que tingui el que necessita per convertir-se en una gran persona i un gran professional. Volem que els nostres estudiants siguin capaços de ser referents, de tenir impacte i de liderar el futur en els seus sectors.
10- ¿Quin tipus de professionals fan falta en el futur sanitari i com els preparareu?
Calen professionals que donin resposta als problemes que tenim i a les necessitats que té la societat actualment. Estem en un moment d'incertesa i de situacions molt complexes, pandèmies que es tornaran a repetir, per això formació en salut pública i epidemiologia és fonamental. Els sistemes sanitaris, sobretot l'atenció primària, està saturada, hi ha moltíssima demanda de serveis a aquest nivell. Hi ha envelliment de la població, han augmentat les malalties cròniques com ara diabetis, alteracions cardiovasculars i tenim un deteriorament de la salut mental, especialment en els joves. Totes aquestes àrees són les que cal reforçar.
Els nostres estudiants han de tenir coneixements en salut pública, epidemiologia, han de saber cuidar pacients crònics, han de tenir molta preparació en salut mental, perquè això és el que es requereix en aquest moment, però alhora hem de preparar-los en tot allò que és la innovació tecnològica, la salut digital, la telemedicina, intel·ligència artificial i les aplicacions que té per a la salut un diagnòstic precoç, però sense oblidar la mirada humanista.
