Problema enquistat

Els abocaments d’escombraries es descontrolen als boscos de Barcelona: les investigacions d’Agents Rurals es dupliquen en tres anys

El cos ha intervingut en 166 ocasions per presència de runa al parc natural de Collserola i la serralada de Marina entre el gener i el novembre, més del doble que en tot el 2022

S’han retirat 813 tones de residus en totes dues serres entre el 2021 i 2024, incloent-hi 140 tones d’abocaments incontrolats, amb runa d’obra, amiant o pneumàtics

Un guarda del parc natural de Collserola assenyala un abocament de pneumàtics el juny passat. / JORDI OTIX

Jordi Ribalaygue

Barcelona

Sigui perquè es perpetren més malifetes d’aquest tipus o perquè creix la consciència en contra, el cert és que les denúncies per abocaments d’escombraries i runa en espais naturals, forestals i rurals entorn de Barcelona i les investigacions sobre això s’han disparat en un lapse de quatre anys. Amb l’atenció per l’estat del bosc renovada arran del brot de pesta porcina africana i les restriccions d’accés relaxades des d’aquest dilluns, els balanços dels Agents Rurals plasmen que el nombre d’avisos rebuts, les intervencions practicades i les indagacions iniciades per residus llançats als parcs naturals de Collserola i la serralada de Marina, al contorn de la capital, s’han elevat aquest 2025 entre el doble i el triple respecte al 2022.

Els expedients oberts per llançaments de rebuig s’han multiplicat gairebé per tres des de començament d’any en totes dues serres al peu de la capital. Amb dades encara parcials del 2025, la unitat pertanyent a la Generalitat de Catalunya ha passat de registrar 26 episodis a Collserola el 2022 a 64 entre gener i novembre d’aquest any, mentre que els informes per faltes comeses a la Serralada Litoral han pujat de nou a 31 en el mateix quadrienni. Entre els dos parcs, sumaven 35 casos sota escrutini dels Agents Rurals fa tres anys; en els últims 11 mesos, els abocaments pels quals s’ha aixecat acta ascendeixen ja a 95.