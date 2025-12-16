Els sindicats sanitaris arriben a un preacord i desconvoquen la vaga
El Periódico
Preacord verbal entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats, reunits ahir, que, si es concretés, podria suposar la suspensió de la vaga que les organitzacions havien previst, a partir del 27 de gener i cada dimarts. L’esborrany d’estatut marc incorpora la jornada ordinària de 35 hores setmanals i avanços en jubilació parcial i anticipada. Les organitzacions van expressar el seu suport al text, i van descartar explícitament la seva retirada, malgrat les sol·licituds plantejades per algunes comunitats autònomes governades pel Partit Popular.
Avui hi haurà una reunió sindical per preparar una oferta econòmica a partir de retribucions bàsiques que depenen del Govern central. Fonts del sindicat CSIF confien que es produeixin noves reunions amb el Ministeri per arribar a un acord definitiu abans del dia 23.
Segons comunica Sanitat, com a conseqüència de l’acord assolit, les organitzacions sindicals van acordar la suspensió de les aturades previstes per al mes de gener vinent, per "permetre avançar amb estabilitat la tramitació del nou Estatut". El ministeri "valora de forma molt positiva aquest preacord, que demostra que el diàleg social és el camí per millorar les condicions laborals del personal sanitari i enfortir el Sistema Nacional de Salut.
Subscriu-te per seguir llegint
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»