La Florida 6.0, símbol de la metamorfosi
El mercat de la Florida acull en la seva planta superior un centre que serveix com a metàfora del canvi integral que ambiciona l’Ajuntament hospitalenc. El Monarca ho va definir amb "una aposta d’avantguarda per a la transformació digital".
Àlex Rebollo
Que el mercat de la Florida fos l’escenari per tancar els actes de commemoració del centenari de la concessió del títol de ciutat de l’Hospitalet de Llobregat no és casualitat. Més enllà de les carnisseries, peixateries i altres negocis típics de qualsevol mercat municipal, l’equipament acull a la planta superior un centre de transformació digital que serveix com a metàfora de la metamorfosi integral que ambiciona l’Ajuntament hospitalenc.
El projecte s’enquadra en el marc de diferents de les línies mestres que planteja l’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, des que va aconseguir la vara de comandament del consistori, com descentralitzar aquest impuls tecnològic que genera el Mobile World Congress (MWC) cap a la zona nord de la ciutat, l’àmbit també conegut com Samontà, així com la intervenció integral en aquesta mateixa àrea a favor de la cohesió social i urbana o la intenció de crear eixos que connectin econòmicament el nord i el sud del municipi.
Ahir, La Florida 6.0 –com es coneix aquest equipament– va rebre la visita del Rei, així com del president de la Generalitat, Salvador Illa, i altres representants institucionals, que van recórrer les instal·lacions, per conèixer els projectes d’innovació digital i visualitzar dos audiovisuals creats en el marc de la commemoració dels cent anys del centenari. Després de la visita, el Monarca va definir l’emplaçament com "una aposta d’avantguarda per a la transformació digital en una zona amb una de les densitats més grans d’Europa". "En tot el que veig percebo grans reptes, però, sobretot, percebo il·lusió. Hi ha energia. És l’energia del canvi, que ha sigut una constant en aquests 100 anys de l’Hospitalet", va afegir.
Segons explicava Quirós fa uns mesos, La Florida 6.0 busca ara –ha de començar a funcionar a ple rendiment durant el primer trimestre del 2026– ser "un servei a disposició de tots" i "en el qual tindran cabuda entitats, veïns i veïnes, comerciants, empreses i emprenedors i que es convertirà en un espai de referència en l’àrea metropolitana i que ens ajudi a dinamitzar l’entorn".
350 milions
L’Hospitalet és ja una potència econòmica a Catalunya. A més de la segona ciutat en població, és la segona localitat que més aporta al producte interior brut (PIB) català. Amb tot, la vulnerabilitat dels barris del nord, on s’ubica La Florida 6.0, segueix com l’assignatura pendent de l’Hospitalet. El govern actual treballa en un pla de reforma integral del Samontà i que el mateix Quirós va pressupostar fa unes setmanes en 350 milions d’euros a 10 anys vista.
El Samontà suposa així un exigu 16% del territori de l’Hospitalet en el qual, però, hi viu ni més ni menys que la meitat de la seva població, és a dir, al voltant d’unes 140.000 persones. Aquest mateix àmbit concentra el 73% dels veïns en situació de pobresa relativa de tota ciutat.
