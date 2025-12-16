Joan Roig, d’Alcanar, primer alcalde que dimiteix pel canvi climàtic
L’alcalde anuncia la seva renúncia després de l’"esgotament físic i mental" derivat de viure cinc catàstrofes naturals en set anys. "És asfixiant lluitar contra un monstre cada cop més devastador"
Valentina Raffio
En els últims set anys, la petita localitat d’Alcanar (Montsià), al sud del litoral de Tarragona, ha patit cinc grans catàstrofes naturals que han deixat una profunda ferida al territori i en els seus habitants. Segons explica el seu fins ara alcalde, Joan Roig, les pluges torrencials, les inundacions sobtades i els temporals cada vegada més extrems "han convertit l’emergència en rutina" i han obligat l’Ajuntament a activar mesures inèdites com la creació dels primers plans per expropiar vivendes en zones d’alt risc que, col·lateralment, han donat lloc als primers refugiats climàtics a Catalunya.
"No tenim temps d’aixecar cap després d’una catàstrofe perquè de seguida n’arriba una altra", explica el regidor en una entrevista telefònica amb EL PERIÓDICO, que es veu interrompuda per un missatge ES-Alert per possibles inundacions al municipi. "La nova normalitat és aquesta, una concatenació de catàstrofes", explica l’alcalde hores després d’anunciar la seva dimissió per l’"esgotament físic i mental" derivat de lidiar davant els desastres del canvi climàtic al municipi. Roig explica la seva decisió, anunciada durant una entrevista en el programa Salvados, com el desenllaç d’una "lluita asfixiant" i "desigual" entre un municipi petit com Alcanar i un "monstre gegant i cada vegada més devastador" com és el canvi climàtic. Una batalla que, segons relata, ha anat minant la seva resistència física i emocional per continuar al capdavant del consistori.
La sensació permanent d’anar a remolc dels esdeveniments, sense temps per recuperar-se ni per planificar a llarg termini i d’"haver de fer front amb recursos limitats a una amenaça estructural que desborda les competències municipals", va acabar per convèncer-lo que no podia continuar liderant l’Ajuntament en les condicions que imposa la nova realitat climàtica. "Em preocupa el que hem viscut però, sobre tot el que vindrà a partir d’ara, relata.
Fa un any, Roig va impulsar la creació de la primera taula d’experts per avaluar de manera rigorosa l’impacte del canvi climàtic a Alcanar i definir possibles respostes davant aquest fenomen. D’aquell treball col·lectiu, en el qual van participar especialistes en urbanisme, geologia, geografia i meteorologia, va sorgir un informe tècnic de més de 300 pàgines en el qual per primera vegada es van detallar mesures concretes per mitigar els efectes del caos climàtic al municipi. Entre les quals, la demolició d’algunes llars i infraestructures situades en zones inundables.
"Les solucions ja les tenim, el que ens falta són recursos per dur-les a terme", resumeix Roig, remarcant que el principal obstacle per passar dels diagnòstics a l’acció no és la falta de coneixement, sinó l’absència de finançament per part de les administracions. "L’era de les promeses i dels discursos polítics s’ha esgotat. Ara el que necessitem és passar a accions concretes, guiades per la ciència i desplegades amb convicció a petita i gran escala", afirma Roig.
Punt d’inflexió
"Els científics són els que han de guiar el camí dels polítics i no al revés. L’únic que hem de fer els responsables públics és escoltar què diuen els experts i reunir recursos per executar aquestes accions", afirma el regidor, que defensa que les polítiques climàtiques haurien de ser la prioritat de totes les administracions, ja que "són l’única eina que tenim per minimitzar danys i salvar vides". "Ens hem acostumat que després del pas d’un temporal s’ha de fer balanç de danys. Fins ara hem assumit que aquests episodis comporten danys materials i econòmics. Però si seguim així, en els pròxims anys hem de parlar de pèrdues humanes després de cada temporal", afirma.
El cas d’Alcanar, afirma Roig, ha marcat un punt d’inflexió en la lluita climàtica a Catalunya. Segons explica l’alcalde, el seu consistori està ultimant junt amb el Govern el pla per expropiar una desena de llars que es troben al barranc del Llop i que pateixen inundacions amb cada temporal. "La solució sona radical, ho sé, però no n’hi ha cap altra. La situació no només ha empitjorat en els últims anys sinó que sabem que anirà a més per culpa del canvi climàtic. I no només a Alcanar, sinó a tots els municipis com aquest exposats als extrems climàtics", afirma.
El discurs de Roig ressona encara amb més força en un context en el qual el negacionisme s’està infiltrant als ajuntaments i està fent enrere mesures climàtiques impulsades en els últims anys. "Els que neguen el canvi climàtic no haurien d’ocupar càrrecs públics. Ignorar o minimitzar el problema és un acte d’irresponsabilitat davant la ciutadania, davant la ciutat i davant el sentit comú. Els polítics haurien de ser els que treballen per avançar, no els que bloquegen el progrés", apunta.
El nou alcalde d’Alcanar serà Marc Chavalera, economista i regidor d’Economia i Hisenda. Segons explica la formació local d’ERC, proposaran el regidor com a candidat a l’alcaldia perquè el consideren "la persona idònia" i perquè ofereix "la capacitat i les qualitats adequades" per liderar el municipi.
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- La germandat de Montserrat de Sevilla viu amb gran emoció la trobada amb la Moreneta
- Sant Vicenç es queda sense Germanes Dominiques després de 135 anys
- «Hi ha qui pensa que anar al plató d’OT és com anar de concert»
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- «Al Berguedà la divisió és un fre important; mirem de reüll què fa l’altre»