Més de la meitat de les glaceres dels Alps estan en risc de desaparèixer
Valentina Raffio
Les glaceres del món estan en perill crític de desaparició i, segons adverteix un estudi publicat ahir a la revista Nature Climate Change, en les pròximes dècades podríem viure un episodi d’extinció massiva d’aquests ecosistemes gelats. Un nou estudi liderat per investigadors de l’Escola Politècnica Federal de Zúric (Suïssa) revela que la pèrdua de glaceres podria començar a accelerar-se a partir del 2030 i que, en cas de seguir així, a mitjans de segle el planeta podria perdre entre 2.000 i 4.000 glaceres a l’any. Un dels punts vermells és la zona dels Alps, al cor d’Europa, on més de la meitat dels petits glacials podrien desaparèixer per sempre a partir del 2040. "Es tracta d’una extinció sense precedents", afirmen els experts. L’anàlisi presenta un minuciós estudi de més de 200.000 glaceres de tot el món mitjançant dades reals captades a través d’observacions satel·litàries així com a partir de models de predicció climàtica basats en simulacions. Segons expliquen els experts, amb un augment global d’1,5 graus en la temperatura mitjana, el món perdria al voltant de 2.000 glaceres a l’any cap al 2041. En un escenari més extrem, si els termòmetres superen el llindar dels quatre graus de mitjana d’escalfament global, la pèrdua de glaceres es podria duplicar fins a arribar als 4.000 ecosistemes perduts a l’any a mitjans del segle.
Els Alps, llar d’uns 3.000 glaceres, es troben entre les regions més vulnerables. Els models indiquen que entre el 2033 i el 2041 més de la meitat dels seus petits glacials podrien desaparèixer. Sota un escenari d’augment de 2,7 graus, només quedarien uns 110 glaceres a la regió central d’Europa cap al 2100. En un escenari de quatre graus de mitjana, la xifra es reduiria a tot just 20. L’estudi es mostra molt contundent a l’afirmar que, en cas de continuar així, cap regió del món aconseguirà preservar les seves glaceres.
