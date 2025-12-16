EL PERIÓDICO busca el millor restaurant obert a BCN el 2025
El Periódico
Ja som al desembre, així que toca apel·lar a la tradició. Per això Cata Mayor, el canal gastronòmic d’EL PERIÓDICO, proposa per novè any una llista amb 10 establiments que competeixen pel títol de millor restaurant obert el 2025 a Barcelona. En anys anteriors, els lectors d’aquest diari també van escollir els millors principiants de cada any. Van triomfar La Mundana (2016), Casa Leopoldo (2017), The Alchemix (2018), La Tartarería (2019), Ultramarinos Marín (2021), Teatro (2022), Mantis (2023) i Kresala (2024). El 2020 no hi va haver votació per culpa de la pandèmia que va paralitzar el país.
La selecció dels 10 establiments finalistes candidats al títol de Millor Restaurant de Barcelona 2025 ha anat a càrrec, com sempre, del nostre cronista gastronòmic Pau Arenós, que deixa en mans dels lectors l’elecció final del number one. Aquesta és la peculiaritat de la votació: que els lectors i lectores, poden escollir quin és el que més els ha agradat aquest any.
Entre els votants sortejarem dos lots de sis vins cedits per Casa Gourmet, formats per dues ampolles de Finca Viladellops 2021 (Finca Viladellops), dos de Microvins Bota 202 (La Vinyeta) i dos més d’Ónra 2017 (Lagravera), tots elaborats amb raïm de la varietat garnatxa. Es pot votar fins al 31 de desembre (www.elperiodico.com/es/gastronomia). Per ordre alfabètic, són aquests els establiments candidats a millor restaurant obert el 2025 a Barcelona: Bar Súper, Casa Fiero, Delta, El Rectangle, Fonda Balmes, Franca, Manda Huevos, Melós, Mesa Lobo i Taula Puntal.
